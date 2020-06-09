«Бить между ног и бежать». Как грабитель не устоял перед сотрудницей ФСИН и почему она не советует другим женщинам брать с неё пример

Фото: McPHOTO/M. Begsteiger

Поздно вечером 8 июня во время прогулки по бульвару вдоль жилых «кораблей» на Петергофском шоссе две подруги заметили, как мужчина избивает женщину. Мимо проезжали машины, редкие прохожие не интересовались происходящим. Девушки заступились за пострадавшую. А одна из них, на беду злоумышленника оказавшаяся сотрудницей ФСИН с навыками армейской «рукопашки» в багаже, вернула похищенный телефон, задержала грабителя и сдала его полиции. Младший инспектор СИЗО-6 Алина Сабурова в интервью «Фонтанке» рассказала, как все было, и дала советы петербурженкам, которые могут оказаться в такой же ситуации.

предоставила Алина Сабурова

— Как вы увидели избиение?

— Мы с подругой 8 июня встретились поздно: я укладывала спать ребенка, она освободилась после работы. Это было совершенно безлюдное место. Полежаевский парк через дорогу от жилых домов — это глухая лесополоса. Мы гуляли по Петергофскому шоссе, и напротив дома № 5 на пешеходном тротуаре примерно в час ночи подруга увидела, как мужчина избивает женщину. Он старался оттащить её в сторону Полежаевского парка, она сопротивлялась, пыталась от него убежать. Нападавший тащил её за волосы, валил на землю, пытался душить. Она кричала и вырывалась. Мы находились через дорогу. У нас даже мысли не возникло — мы сразу побежали в эту сторону. Он увидел нас, выхватил у нее сумку и убежал в парк. Женщина осталась лежать. Мы помогли ей встать, успокоили. Я вызвала полицию и передала словесный портрет.

— Вы хорошо его запомнили? Как он выглядел?

— Невысокий, наверное, 1,65 метра ростом, но крепкий и жилистый молодой мужчина. Минут через пять он вернулся: притворившись спортсменом, пробегал мимо нас, метрах в двух. Я достала телефон и стала его фотографировать, чтобы показать полиции. Он это заметил и накинулся на меня. Попытался ударить кулаками в лицо. Но у него ничего не получилось. Завязалась борьба.

предоставила Алина Сабурова

— Вы уклонились от удара?

— Конечно. Я занималась армейским рукопашным боем, у нас перед каждой сменой проводятся инструктажи, рассказывают о применении физической силы. На работе проходят тренировки по рукопашному бою. Поэтому мне не составило труда уклониться и дать отпор.

— По вашей оценке, насколько профессионально он наносил удары?

— Если честно, вообще непрофессионально. Он не ожидал, что я дам отпор. Он попытался схватить меня за ноги и повалить на землю. Естественно, тут у него тоже ничего не получилось. Я его оттолкнула и пошла в сторону Петергофского шоссе, ближе к дороге, чтобы встретить полицию.

— Не побоялись оставить его за спиной?

— Я не думала, что он осмелится напасть еще раз. Но он напал со спины, схватил за волосы и повалил на землю. Подруга и та женщина пытались его оттащить. Когда я отбивалась, он укусил меня за палец, вытащил из кармана телефон и убежал. Я его догнала.

— Вам быстро удалось кинуться в погоню?

— Подняться — быстро. Метров через 500, у дома, я его догнала и, применив физическую силу, повалила на землю.



— А как именно, подсечкой или схватив за что-то?

— Боковым ударом ноги в область ребер. Я повалила его, он предпринял попытку встать и убежать, но я, схватив его за футболку, выкрутив руку и заведя её к лопаткам, прижала к стене.

— После этого он уже не смог вырваться?

— Нет. Я посадила его к стене, стояла над ним, забрала свой телефон. Он все это время молчал.

— А вы не боялись, что он снова удерет?

— Нет. У него бы не получилось. Я прижала его к стене и стояла над ним. И он уже не сопротивлялся и не предпринимал попыток к бегству. Только когда увидел подъехавший автомобиль, из которого вышел сотрудник полиции и направился к нам. Я отошла метра на полтора, чтобы выйти им навстречу и дать сигнал, что мы здесь. Но сотрудники-полицейские быстро его догнали.

— А женщине вернули сумку?

— Он был уже без сумки, выкинул где-то в парке. Мы помогали искать, но, к сожалению, безуспешно.

— Рукопашным боем вы занимались в рамках профессии?

— Да, это обязательно. У нас проводятся тренировки и читают инструктаж. Контингент бывает разный, хотя за всё время работы в СИЗО-6 я ни разу не сталкивалась и не видела по отношению к кому-то применения физической силы. Раз в месяц нас проверяют на наличие практических знаний.



— Вы быстро в этой ситуации сориентировались?

— Это было на автомате, у меня не было времени думать, что делать, все произошло очень быстро.

— Посоветуйте женщинам, которые окажутся в такой ситуации, какие действия им надо предпринимать, чтобы защитить себя.

— Я бы посоветовала ни в коем случае не поступать так, как я. Мужчины бывают разные, и без спецподготовки... вдруг у него был нож? Как-никак, мужчина всегда сильнее женщины. Не гулять но ночам (смеется). А если все же окажутся, тогда постараться посильнее нанести удар и бежать. Я бы советовала бить между ног, чтобы было время убежать. И стараться избегать безлюдных мест, подальше от парковых зон.

— Неужели до приезда полиции никто не пришел к вам на помощь?

— Пока разворачивались события, моя подруга пыталась остановить хоть одну машину, чтобы помогли. Ни один человек не остановился, хотя происходящее было видно с проезжей части. Да, машин было мало, но они были. Точно так же, когда мужчина бил девушку и тащил, ни один человек, кроме нас, не подошел.



Справка:

Задержанный мужчина — 28-летний ранее судимый уроженец Удмуртии без определенного места жительства. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 161 УК РФ («Покушение на грабеж»). Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Руководство ГУ МВД России оценило профессиональные действия сотрудницы ФСИН и намерено ходатайствовать перед ее начальством о поощрении. Беседовала Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»