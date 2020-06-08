Попытка убрать незаконную парковку внутри тихих околосмольнинских кварталов потерпела фиаско. Ее не устранили, а узаконили. Но местных жителей не проведешь.

Тротуара на всех хватит. Почему борьба с незаконной парковкой в Центральном районе закончилась ее легализацией

В начале июня депутат МО «Смольнинское» Константин Хрщонович добился победы над давней головной болью местных жителей. На тротуаре в Мариинском проезде наконец-то установили столбики. Теперь автомобили не паркуются на проезжей части, преграждая дорогу пешеходам. Водители оставляют машины... на тротуаре. Зато выстраивают их не поперек, а вдоль.

Проблема участка Мариинского проезда выросла из того, что бордюр на нем существует лишь формально, в виде почти плоского разделителя дороги на проезжую и пешеходную части. Водители давно приспособили место под парковку и сильно раздражали не только мам с колясками, но и рядовых пешеходов — машины целиком заезжали на тротуар, упирались бамперами в забор, так что прокладывать пеший маршрут можно было только по автомобильной дороге.



Решать проблему недовольных граждан вызвался депутат МО «Смольнинское». Еще в октябре прошлого года Константин Хрщонович встретился с и.о. председателя комитета по благоустройству Сергеем Малининым. Жителям пообещали установить на участке полусферы и «лежачий полицейский», а по возможности еще и изменить схему парковки. «Депутат — это человек для людей, а не наоборот!» — писал довольный депутат в комментариях к посту сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания». «Большое спасибо за ваш труд! От себя замечу, что по Мариинскому пока трудно двигаться не только мамам с колясками, но и папам!» — говорили благодарные жители. «Будем следить за развитием ситуации», — обещал депутат. К концу 2019-го в ответ на запрос комблаг прислал Хрщоновичу письмо с дорожной картой.

Решать проблему предлагалось по схеме, разработанной совместно с управлением ГИБДД. Ввести одностороннее движение от Кавалергардской улицы к Калужскому переулку, обособить полосу проезжей части для пешеходного движения в районе арочного проезда дома №12 на Кавалергардской улице, запретить остановку и стоянку транспортных средств на левой стороне проезжей части. И еще установить столбики.



В феврале на деле стало ясно, насколько серьезны намерения вытеснить с тротуара автомобилистов, — комблаг установил столбики под аркой дома №12 на Кавалергардской улице.

И так, что пешеходам местами доставались полметра автомобильной дороги. «Аж не верится», «Мне кажется, это уже номинация на событие года. Константин и Алексей, вы молодцы!» — писали довольные жители.

В июне дело наконец дошло до основного проблемного участка — от арки до Калужского переулка. Но тут жителей ждала неожиданность. Столбики дружелюбно отдали половину тротуара машинам. И если раньше водители мешали пешеходам, пользуясь собственной наглостью, то теперь столбики четко давали понять, как парковаться можно: автомобили отлично влезают на тротуар целиком, если размещаются вдоль.

Благодарность Хрщоновичу в сообществе «Центральный район за комфортную среду обитания» сопроводили фотографиями в формате «до — после».

«Теперь дорога по улице к Таврическому саду или обратно стала безопасной и просторной для пешеходов, включая и мам с колясками. Вы только посмотрите на фото! #ДелаДепутатаЦ Процесс осуществления благоустройства от поступления жалобы нашему депутату до реализации занял чуть более полугода. Как думаете, много это или мало? Но самое главное — это результат, ведь в округе ещё один адрес стал комфортным!» — написали авторы группы.



Но провести участников сообщества не удалось, в этот раз вместе с благодарностями народный посланник получил возмущения: «Эээ, а так сейчас модно, половину тротуара отсталбливать под парковки????? Я просто не в теме, наверное. Следующим шагом, видимо, перенесут бордюр», — писали пользователи. Частичное освобождение тротуара — это, конечно, здорово, но вот машины точно не преминут занять предоставленную им половину пешеходной зоны, выстроившись елочкой, — заметили другие.

Когда кто-то вспомнил о законах:

Петербуржец: «Насколько мне известно — на тротуарах парковка запрещена вообще. Почему столбики?»

Депутат: «Было принято компромиссное решение, для автомобилистов и пешеходов».

Петербуржец: «Не понимаю, какой может быть компромисс с нарушением закона? «Если нельзя, но очень хочется, то можно»? И «автомобилисты», и «пешеходы» — суть граждане, одни соблюдают закон, другие нарушают».

Депутат: ««Забрав» весь тротуар для пешеходов, будет высокий соблазн у автомобилистов сломать столбики, или они бы просто не долго стояли бы, как на 1-й Советской ул.».



Петербуржец: «В смысле — «забрав»? Тротуар и так для пешеходов — по закону».

Депутат: «У нас много что «по закону»... До нынешнего благоустройства тротуар практически не был для пешеходов».

Петербуржец: «Такое ощущение, что мы на разных языках разговариваем. Попробую объяснить. Парковка на тротуарах — незаконна. И установка всяких столбиков на тротуарах тоже наверняка не соответствует никаким ГОСТам и СНИПам. Если уж бороться — то не новым беззаконием, а призывать нарушителей к порядку».

Депутат: «Где Ваши действия о незаконности парковки на тротуаре Мариинского проезда? Где Ваша борьба с беззаконием парковки на тротуаре? Не вижу доказательств Вашей борьбы с беззаконием…»

Петербуржец: «А что Вы стрелки переводите? Кто из нас депутат?»

Депутат: «Вы про какие часы говорите? А Вы не в курсе, кто из нас депутат?»

Право завершить перепалку получил петербуржец: «Как я понял, по существу вопроса аргументы иссякли. Становится скучно», — написал он. «Если нельзя (по закону), но очень хочется, то можно? Ну Вы даете, граждане градо- и правозащитники! Вы сами-то поняли, чем хвалитесь? Так может, позволим вору залезать к нам только в один карман и поблагодарим, что не в оба?» «Депутата просили убрать стоянку машин с тротуара. Депутат узаконил стоянку на тротуаре! Автомобилисты от радости в обмороке — они такого подарка не ожидали!» — констатировали зрители.



Константин Хрщонович объяснил «Фонтанке», что его задачей как муниципального депутата было предоставить местным жителям доступ к тротуару. «Если вспомнить, как было раньше, то я думаю, что любой будет доволен. Решение принималось не непосредственно мной. Установка столбиков посередине тротуара — это, наверное, больше вопрос к комитету (по благоустройству), — говорит депутат. — Понятно, что машины стали автоматически парковаться на этот маленький участок». Сейчас Хрщонович добивается устройства на тротуаре газонов и деревьев, а также бьется за судьбу других проблемных участков, которые облюбовали автомобилисты, — например, в проходе между школами у станции метро «Чернышевская».

И если местные жители сначала призывали «всех несогласных с этим абсолютно незаконным безобразием» в Мариинском проезде писать обращения в прокуратуру, то теперь тоже собираются добиваться превращения огороженной части тротуара в газон. Но уже отдельно от депутата. «Будет два обращения — от Хрщоновича и движения Ц. Активисты уже составили обращение в комитет по благоустройству с просьбой высадить на этот кусок тротуара деревья», — сообщила «Фонтанке» местная жительница Анна Дудникова.

