FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +28
68.63р77.97р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
08.06.2020 16:38
1
Печать

«Мы только вчера познакомились». В Удмуртии начали проверку действий адвоката, раскритиковавшего подзащитного со словами «мало что хорошего можно сказать»

Адвокатская палата Удмуртии начала проверку видео, на котором один из специалистов защищает своего клиента, сообщая, что о нём «мало что хорошего можно сказать» и нет гарантий, «что он точно не будет скрываться». О разбирательстве 8 июня заявили в организации.

В Сети ролик под названием «Плохая речь адвоката» появился ещё 6 июня, но СМИ обратили на него внимание только сейчас. Как удалось выяснить порталу «Адвокатская улица», во время одного из заседаний в Индустриальном районном суде Ижевска столь нестандартно решил выступить специалист Ленар Исмагилов.

«Мало что хорошего можно сказать. Сказать только то, что мой подзащитный не судим, не привлекался. Гарантировать я не могу, что он точно не будет скрываться, мы с ним вчера познакомились», — говорит адвокат на видео из зала суда. Защитную речь специалист не очень чётко читает с листа и между делом добавляет, что его клиент «сам попытался утопить даже то огнестрельное оружие, которое у него находилось».

«Ну, видимо, человеку не на что было больше потратить 22 тысячи рублей, кроме как пистолет заказать. Видимо, больше ему для счастья не нужно ничего в жизни. Лучше в благотворительный фонд бы отдал, детям помог бы…» — сочувственно продолжает он.

От комментариев Исмагилов отказался.

В руководстве региональной адвокатской палаты проверят качество оказываемой юридической помощи. При этом в организации подчеркнули, что «расстроены из-за чрезмерной по уровню безжалостности реакции коллег». Как сообщил президент Дмитрий Талантов, эксперт сдавал экзамен довольно давно, а у него в жизни «могло что-то случиться».

Во время заседания суда адвокат всё-таки не забыл сообщить, что его доверитель женат, имеет двоих детей и работает. Он попросил для мужчины подписку о невыезде или домашний арест.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Мимопрохожу
"У него в жизни могло что-то случиться"? Может, там всю адвокатскую палату надо на переквалификацию отправлять?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний