В Сети ролик под названием «Плохая речь адвоката» появился ещё 6 июня, но СМИ обратили на него внимание только сейчас. Как удалось выяснить порталу «Адвокатская улица», во время одного из заседаний в Индустриальном районном суде Ижевска столь нестандартно решил выступить специалист Ленар Исмагилов.

Адвокатская палата Удмуртии начала проверку видео, на котором один из специалистов защищает своего клиента, сообщая, что о нём «мало что хорошего можно сказать» и нет гарантий, «что он точно не будет скрываться». О разбирательстве 8 июня заявили в организации.

«Мало что хорошего можно сказать. Сказать только то, что мой подзащитный не судим, не привлекался. Гарантировать я не могу, что он точно не будет скрываться, мы с ним вчера познакомились», — говорит адвокат на видео из зала суда. Защитную речь специалист не очень чётко читает с листа и между делом добавляет, что его клиент «сам попытался утопить даже то огнестрельное оружие, которое у него находилось».



«Ну, видимо, человеку не на что было больше потратить 22 тысячи рублей, кроме как пистолет заказать. Видимо, больше ему для счастья не нужно ничего в жизни. Лучше в благотворительный фонд бы отдал, детям помог бы…» — сочувственно продолжает он.



От комментариев Исмагилов отказался.



В руководстве региональной адвокатской палаты проверят качество оказываемой юридической помощи. При этом в организации подчеркнули, что «расстроены из-за чрезмерной по уровню безжалостности реакции коллег». Как сообщил президент Дмитрий Талантов, эксперт сдавал экзамен довольно давно, а у него в жизни «могло что-то случиться».

