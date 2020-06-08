Рейд по Петербургу в минувшие выходные провел комитет по контролю за имуществом. Лотки с дешевыми фруктами и овощами ушли в подполье.



Как сообщает пресс-служба Смольного 8 июня, на этот раз ККИ ополчился на столы, ящики, коробки, с которых осуществляется реализация в основном плодоовощной продукции и которые появляются стихийно во всех районах города.



Факты продажи товаров в неустановленных местах были выявлены в Калининском, Красногвардейском, Приморском, Невском, Кировском, Красносельском, Центральном, Адмиралтейском, Пушкинском, Фрунзенском, Московском районах.

