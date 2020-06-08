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08.06.2020 13:03
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Районы Петербурга остались без лотков с фруктами, овощами и молоком. ККИ решило махом пресечь разгул незаконной уличной торговли в летнее время

Рейд по Петербургу в минувшие выходные провел комитет по контролю за имуществом. Лотки с дешевыми фруктами и овощами ушли в подполье.

Как сообщает пресс-служба Смольного 8 июня, на этот раз ККИ ополчился на столы, ящики, коробки, с которых осуществляется реализация в основном плодоовощной продукции и которые появляются стихийно во всех районах города.

Факты продажи товаров в неустановленных местах были выявлены в Калининском, Красногвардейском, Приморском, Невском, Кировском, Красносельском, Центральном, Адмиралтейском, Пушкинском, Фрунзенском, Московском районах.

Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ

За короткое время чиновники освободили более 50 земельных участков от незаконных объектов уличной торговли. Так, лотков с плодоовощной продукцией лишились проспекты Металлистов, Косыгина, Стачек, Большевиков, Авиаконструкторов, Дунайский, Коломяжский, Приморский, Комендантский, Московский и проспект Ветеранов, а также Политехническая, Щербакова, Караваевская, Бассейная, Варшавская, Солидарности, Турку, Якубовича, Тамбасова, Ярослава Гашека, Орджоникидзе, Маршала Захарова, Уточкина, Гаккелевская и Народная улицы.

Две автолавки по реализации фруктов и овощей изъяты с Комендантского проспекта. Кроме того, незаконно установленный 25-метровый торговый павильон был выявлен и демонтирован сотрудниками ККИ и подведомственной организации на Выборгском шоссе.

На улице Кржижановского, на Ириновском проспекте, Кирочной и Ленинградской улицах закрыли передвижные точки, продававшие молочную продукцию.

Помимо отсутствия разрешения на торговлю, в указанных точках чиновники нашли нарушение санитарно-эпидемиологических ограничений. Многие продавцы не использовали средства индивидуальной защиты (маски, перчатки), допускали скопление покупателей у торговой точки.

«В результате мероприятий всё торговое оборудование изъято, составлено 49 протоколов об административных правонарушениях по ст. 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (продажа товаров в неустановленных местах)», — сообщили в комитете.

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Комментарии (17)

Swift_5e4d8a276f5e8
..... фермерскую молочку и колбасы пошто загеноцидили ? хорошие цены, реальный отечественный производитель ....в отличии от этих развалов с иностранной продукцией с овощебаз перекупщиков.
Гость
Это они же ходят по короне проверяют? Если у них 100500 человек в штате, то результаты, конечно, совсем скромные, если нет, то и на том спасибо
Dacikslava
Хочется обратится к «псевдоактивистам» с уголовным прошлым, и их пособникам. Что вам все не нравиться, или торгаши предъявляют за «недокрышивание».
Рейды проводятся и это хорошо, их должно быть много, они должны проводится чаще.
А ещё возникает вопрос, чем заняты администрации районов, борьба с незаконной торговлей это их прямая обязанность!
Вывод:
чиновники с полицией пусть борются.
Активисты пусть займутся делом, а не протоколы считают.
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