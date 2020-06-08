Районы Петербурга остались без лотков с фруктами, овощами и молоком. ККИ решило махом пресечь разгул незаконной уличной торговли в летнее время
Рейд по Петербургу в минувшие выходные провел комитет по контролю за имуществом. Лотки с дешевыми фруктами и овощами ушли в подполье.
Как сообщает пресс-служба Смольного 8 июня, на этот раз ККИ ополчился на столы, ящики, коробки, с которых осуществляется реализация в основном плодоовощной продукции и которые появляются стихийно во всех районах города.
Факты продажи товаров в неустановленных местах были выявлены в Калининском, Красногвардейском, Приморском, Невском, Кировском, Красносельском, Центральном, Адмиралтейском, Пушкинском, Фрунзенском, Московском районах.
За короткое время чиновники освободили более 50 земельных участков от незаконных объектов уличной торговли. Так, лотков с плодоовощной продукцией лишились проспекты Металлистов, Косыгина, Стачек, Большевиков, Авиаконструкторов, Дунайский, Коломяжский, Приморский, Комендантский, Московский и проспект Ветеранов, а также Политехническая, Щербакова, Караваевская, Бассейная, Варшавская, Солидарности, Турку, Якубовича, Тамбасова, Ярослава Гашека, Орджоникидзе, Маршала Захарова, Уточкина, Гаккелевская и Народная улицы.
Две автолавки по реализации фруктов и овощей изъяты с Комендантского проспекта. Кроме того, незаконно установленный 25-метровый торговый павильон был выявлен и демонтирован сотрудниками ККИ и подведомственной организации на Выборгском шоссе.
На улице Кржижановского, на Ириновском проспекте, Кирочной и Ленинградской улицах закрыли передвижные точки, продававшие молочную продукцию.
Помимо отсутствия разрешения на торговлю, в указанных точках чиновники нашли нарушение санитарно-эпидемиологических ограничений. Многие продавцы не использовали средства индивидуальной защиты (маски, перчатки), допускали скопление покупателей у торговой точки.
«В результате мероприятий всё торговое оборудование изъято, составлено 49 протоколов об административных правонарушениях по ст. 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (продажа товаров в неустановленных местах)», — сообщили в комитете.