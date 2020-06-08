В России появился Альянс независимых наблюдателей за голосованием по Конституции
Несколько общественных движений объединились в Альянс независимых наблюдателей за общероссийским голосованием по Конституции. Об этом 8 июня в своем телеграм-канале сообщил сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц.
В альянс вошли «Наблюдатели Петербурга», движение «Голос», «Ассоциация наблюдателей Татарстана», «Выборы. Народный контроль», «Гражданин наблюдатель», «Народный избирком» и «Сонар».
Как пишет Мельконьянц, объединение было продиктовано «необходимостью показать обществу, как в действительности пройдет общероссийское голосование» 1 июля 2020 года.
«Организаторы голосования предприняли беспрецедентные шаги, которые снижают его прозрачность и гарантии честности, радикально сокращают возможности для контроля со стороны граждан. Общероссийское голосование не только не соответствует общепризнанным стандартам проведения плебисцитов, но и проводится в условиях продолжающейся пандемии», — говорится в заявлении сопредседателя «Голоса».
Созданное объединение консолидирует граждан, которые готовы собирать информацию о плебисците для дальнейшего анализа и независимой оценки. Альянс планирует провести обучение наблюдателей, членов избирательных комиссий и представителей СМИ.