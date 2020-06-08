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08.06.2020 10:24
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В России появился Альянс независимых наблюдателей за голосованием по Конституции

Несколько общественных движений объединились в Альянс независимых наблюдателей за общероссийским голосованием по Конституции. Об этом 8 июня в своем телеграм-канале сообщил сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц.

В альянс вошли «Наблюдатели Петербурга», движение «Голос», «Ассоциация наблюдателей Татарстана», «Выборы. Народный контроль», «Гражданин наблюдатель», «Народный избирком» и «Сонар».

Как пишет Мельконьянц, объединение было продиктовано «необходимостью показать обществу, как в действительности пройдет общероссийское голосование» 1 июля 2020 года.

«Организаторы голосования предприняли беспрецедентные шаги, которые снижают его прозрачность и гарантии честности, радикально сокращают возможности для контроля со стороны граждан. Общероссийское голосование не только не соответствует общепризнанным стандартам проведения плебисцитов, но и проводится в условиях продолжающейся пандемии», — говорится в заявлении сопредседателя «Голоса».

Созданное объединение консолидирует граждан, которые готовы собирать информацию о плебисците для дальнейшего анализа и независимой оценки. Альянс планирует провести обучение наблюдателей, членов избирательных комиссий и представителей СМИ.

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Комментарии (11)

Camlann
Я бы присоединился. Но желательно увидеть контракт. Условия работы, оплата (ставка или почасово), доплата за креатив, доплата за особые условия (вдруг повяжут?) et cetera
Агроном аэродрома
Результат наблюдения наблюдателей напрямую зависит от того, от кого зависят независимые..
Маэстро
При упоминании слова «независимый» сразу возникают вопросы: от чего и от кого?
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