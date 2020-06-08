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08.06.2020 07:53
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Мотоцикл крутился в воздухе после встречи с «девяткой» в Пушкине, ездоку повезло

Впечатляющее ДТП зафиксировала камера наружного наблюдения в Пушкине. Посмотрев видео, сложно поверить, что мотоциклист жив и отделался относительно нетяжёлой травмой.

Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Пушкинскому району, 7 июня около 16:20 на пересечении Оранжерейной улицы и Октябрьского бульвара столкнулись ВАЗ-21093 и мотоцикл Suzuki GSX-R. «Классическое ДТП с нарушением приоритета проезда перекрёстка», - отмечает «Дорожный инспектор».

Мужчина 1982 года рождения, управлявший мотоциклом, получил только перелом лодыжки. Он лечится в больнице.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

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Комментарии (4)

DEMOMON
Так то мотик быстро шпарил.
Maik5
"столкнулись ВАЗ-21093 и мотоцикла Suzuki GSX-R. " Кто такая мотоцикла?
260786601
"жигулист" лошара конченный.
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