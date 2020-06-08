Мотоцикл крутился в воздухе после встречи с «девяткой» в Пушкине, ездоку повезло
Впечатляющее ДТП зафиксировала камера наружного наблюдения в Пушкине. Посмотрев видео, сложно поверить, что мотоциклист жив и отделался относительно нетяжёлой травмой.
Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Пушкинскому району, 7 июня около 16:20 на пересечении Оранжерейной улицы и Октябрьского бульвара столкнулись ВАЗ-21093 и мотоцикл Suzuki GSX-R. «Классическое ДТП с нарушением приоритета проезда перекрёстка», - отмечает «Дорожный инспектор».
Мужчина 1982 года рождения, управлявший мотоциклом, получил только перелом лодыжки. Он лечится в больнице.