Две серые неясыти отправились вечером 5 июня в чащу заповедника «Северное побережье Невской губы» близ Лисьего Носа. С людьми они прожили почти год: прошлым летом сов с травмами и заболеваниями спасли неравнодушные петербуржцы прямо на городских улицах. За это время птицы прошли полный цикл лечения и реабилитацию в госпитале птиц «Зеленый попугай». Правда, имён так и не получили.

От других сородичей именно серые неясыти отличаются наличием белых«бровей», на взгляд орнитологов, придающих им доброе, умиротворенное выражение мордочек. Также их отличают темные, почти черные глаза. Свою круглую голову эти птицы способны поворачивать на 270 градусов. Питаются они мелкими животными и птицами, причем в процессе охоты они способны ненадолго «зависать» в воздухе на одном месте. Вес серой неясыти — от 400 до 640 граммов.



Орнитолог госпиталя птиц «Зелёный попугай» Владимир Романов рассказал «Фонтанке», что у одного из животных, которые сегодня отправились назад в природу, была травма крыла, а у другого — проблема с почками.



Нынешний выпуск сов в природу — не первый в этом году: в предыдущий раз птиц отпускали на свободу 22 апреля. Но в прошлый раз это были ушастые совы.



На вопрос о том, какую пользу могут приносить совы, живущие в городе, Владимир Романов назвал ловлю мышей.



«Для города это летающие кошки», — сравнил он.

