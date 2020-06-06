Победить агрессора. Полуторалетнему Макару нужна протонная терапия

«В феврале этого года Макар заболел. Однажды ночью он заплакал и весь выгнулся дугой, потом уснул, а утром мы никак не могли его разбудить. Вызвали скорую, сына увезли в больницу, он уже ни на что не реагировал, не мог шевелиться, появилось косоглазие.

Врачи сначала думали, что это менингоэнцефалит, инфекционное воспаление головного мозга. Но МРТ показала, что у Макара в голове выросла опухоль, в которой вдобавок произошло кровоизлияние. В срочном порядке донецкие нейрохирурги удалили её. К нашему ужасу опухоль оказалась злокачественной. Сын постепенно пришёл в себя, начал ходить, глаза перестали косить.



Хирурги постарались убрать опухоль полностью. Но анапластическая эпендимома агрессивна и коварна, и оставшиеся в головном мозге после операции мельчайшие опухолевые клетки, невидимые даже на обследовании, могут вызвать рецидив. Лечение нужно обязательно продолжать. Химиотерапия при таком диагнозе не помогает, Макара спасёт курс протонной терапии, которую нужно начать как можно скорее. В Донецке, где мы живем, облучение протонами не проводят. Нам готовы помочь в Петербурге, но лечение это платное. Нам удалось собрать часть суммы, но всю просто не потянуть. Умоляем, помогите!» Валерия Саранцева, Украина.



Николай Воробьев, заведующий отделением радиационной терапии

Центра протонной терапии Медицинского института Сергея Березина (Санкт-Петербург):

