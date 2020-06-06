Победить агрессора. Полуторалетнему Макару нужна протонная терапия
У Макара обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. Мальчику сделали операцию, но чтобы полностью избавиться от раковых клеток, ему нужна протонная терапия, которая стоит около трёх миллионов рублей.
«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Макар Титаренко, полтора года.
Злокачественная опухоль головного мозга — анапластическая эпендимома.
Спасёт протонная терапия. 999 000 собрали родители Макара. Не хватает 1 725 920 рублей.
«В феврале этого года Макар заболел. Однажды ночью он заплакал и весь выгнулся дугой, потом уснул, а утром мы никак не могли его разбудить. Вызвали скорую, сына увезли в больницу, он уже ни на что не реагировал, не мог шевелиться, появилось косоглазие.
Врачи сначала думали, что это менингоэнцефалит, инфекционное воспаление головного мозга. Но МРТ показала, что у Макара в голове выросла опухоль, в которой вдобавок произошло кровоизлияние. В срочном порядке донецкие нейрохирурги удалили её. К нашему ужасу опухоль оказалась злокачественной. Сын постепенно пришёл в себя, начал ходить, глаза перестали косить.
Хирурги постарались убрать опухоль полностью. Но анапластическая эпендимома агрессивна и коварна, и оставшиеся в головном мозге после операции мельчайшие опухолевые клетки, невидимые даже на обследовании, могут вызвать рецидив. Лечение нужно обязательно продолжать. Химиотерапия при таком диагнозе не помогает, Макара спасёт курс протонной терапии, которую нужно начать как можно скорее. В Донецке, где мы живем, облучение протонами не проводят. Нам готовы помочь в Петербурге, но лечение это платное. Нам удалось собрать часть суммы, но всю просто не потянуть. Умоляем, помогите!» Валерия Саранцева, Украина.
Николай Воробьев, заведующий отделением радиационной терапии
Центра протонной терапии Медицинского института Сергея Березина (Санкт-Петербург):
«Учитывая диагноз, расположение опухоли и возраст ребёнка, Макару требуется курс протонной терапии. Данный метод позволяет облучить место опухоли, минимизировав воздействие на окружающие здоровые клетки головного мозга. Достоинства протонной терапии заключаются в сочетании высокой эффективности и максимальной безопасности для ребёнка».
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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.