Дневник пациента, который перенес коронавирус дома
Денис Брудов переболел в режиме самоизоляции и уже полтора месяца продолжает лечить пневмонию и побочные проблемы. Все это время он вел дневник. С разрешения автора мы публикуем выдержки его записей.
К своему письму в редакцию 39-летний Денис Брудов приложил положительный тест на коронавирус, результат первого КТ, которое удалось сделать только через три недели после начала болезни, отрицательный тест после лечения и анализ, показавший наличие антител. Переболев коронавирусом, мужчина продолжает бороться с его последствиями: начались проблемы с печенью, желудком и кишечником, опухла нога и имеется подозрение на возникший тромбоз. Сегодня президент Санкт-Петербургской коллегии адвокатов LEGAL LIFE
находится под наблюдением участкового терапевта.
«Все врачи поликлиники ко мне невероятно внимательны, — рассказал «Фонтанке» автор коронавирусного дневника. — Я очень удивлен этому. Даже заведующая терапевтическим отделением. Мне дали направление на бесплатное повторное КТ, лечат все мои побочки, ежедневно в мессенджере интересуются моим состоянием, корректируют лечение. Очень меня обхаживают. На мои вопросы мне просто сказали, что я победил очень тяжелую болезнь и удивительно, что в том состоянии, в котором я был, я смог справиться дома».
Запись первая
28 апреля. Ночью появился кашель. Была изжога и непонятное першение в горле. Кашель связал с изжогой. Утром — температура 37,3. Головная боль. Кишечник расстроился.
Стал искать, где сделать КТ. Платно — запись на 7 мая и не везде.
Знакомая врач сказала, что у них можно сделать КТ, но только с отрицательным тестом на «корону». Но сам тест можно сделать сразу. Стоимость — 1500 рублей. Я поехал.
29 апреля в 14.30 взяли мазки из носа и глотки.
Около 20 часов на электронную почту пришёл «зашифрованный» ответ. Фамилия моя, какие-то цифры, а есть ковид или нет — не понятно. Только через свою знакомую и удалось узнать результат — положительный. (В начале июня удалось разобраться, что это было. В лаборатории случился технический сбой, и многим такие ответы приходили. Потом они прислали сам результат, и 4 июня — результат, проверенный в лаборатории Роспотребнадзора.)
К вечеру температура поднималась до 37,8. Кашель усилился, в груди — камень, сзади между лопатками боль, справа под лопаткой дискомфорт сильный. При кашле как будто что-то сжимается внутри справа сзади.
Позвонил в скорую, рассказал про тест. Сказали — если хочу, могут меня увезти на стационар, но это точно на три недели минимум. И что с моими симптомами лучше быть дома. Пообещали, что утром ко мне отправят участкового. Врач скорой по телефону не назначил никакие лекарства.
Стресс. Уснул кое-как в третьем часу ночи с температурой 37,6. Ночью мне знакомые написали список лекарств: иностранный противовирусный препарат, жаропонижающее, витамин С, сироп для лечения дыхательных путей. Я не знал, что принимать. Знал, что можно только парацетамол. Но в тот момент хотелось хоть как-то начать лечиться.
С того момента, если мне что-то привозили — еду или лекарства, — я просил, чтобы пакеты просто оставляли около двери. А когда друзья и знакомые уходили (у меня видеофон), я открывал дверь в маске и забирал пакеты.
В 4.30 утра проснулся от сильной лихорадки. Было очень холодно, трясло неимоверно. Температура 37,3. Стал ходить по квартире — ноги плохо держали, сильная слабость в них была. В 5 утра вызвал скорую.
Приехала врач скорой. Посмотрела кислород в организме — 98. Норма.
Послушала — говорит хрипы в легких. Сказала, что мне лучше не ехать в больницу, так как там могу нахватать других штаммов вируса и будет только хуже. Утром пришлют участкового.
К 6 утра еле уснул. Проснулся около 13. Сначала тоже лихорадило, но меньше. Сильно пропотел. Когда проснулся — температура 37,3. Голова продолжает болеть.
В первой половине дня никто не пришёл. Позвонил в поликлинику — сказали, что из скорой им ничего не передали. Офигели от того, что мне сообщили результат теста. Записали, чтобы пришёл врач. Через час начались звонки. Большинство вопросов — откуда узнал результат, где сдавал. Почему не у них, а платно.
В итоге мне позвонил какой-то врач из поликлиники. Спросил, как самочувствие, — я сказал, что становится хуже. Он ответил: к вам сегодня никто не придёт. Езжайте и ложитесь в стационар. Потом по смс прислал название двух действующих веществ: осельтамивир и азитромицин. В ответ я спросил, надо ли принимать какое-нибудь лекарство через ингалятор. Врач ответил, что если есть ингалятор, то добавить комбинированный антибиотик и муколитик. Все приходится выпытывать.
Сейчас позвонили из лаборатории и спросили номер моей поликлиники. Только после моих вопросов ответили, что предварительно тест положительный. Повторно его сегодня отправляют в Роспотребнадзор для контроля. Результат можно будет узнать в моей поликлинике. Одна тётка позвонила и спросила, где работаю, с кем общался. Про общение спрашивают за последние 5 дней, две недели никого не интересуют.
Сами говорят: «Надо как можно быстрее обращаться за помощью». А помощь назначают только спустя сутки, и то надо расспрашивать.
Запись вторая
30 апреля. Вчера в обед после принятия антибиотиков немного подросла температура. В 18.30 стал готовить себе суп, параллельно употреблял имбирь, который мне принесли друзья.
У меня появились силы, настроение. 1,5 часа на ногах на кухне — и пропали силы. Температура поднялась к вечеру до 38 ровно. Началась паника. Паника и переживания очень мешают. Из-за них не можешь разобраться, что с дыханием.
Врач сказал пить азитромицин в одной дозировке, однако в инструкции написана другая. Знакомая врач посоветовала третий вариант — с добавлением еще одного антибиотика. Врач из поликлиники сказал его не пить.
Ещё врач из поликлиники сказал пить увеличенную дозу парацетамола, даже если 37,1.
Короче, ещё вчера был озадачен, что же все-таки делать с лечением.
Ингаляция уменьшила кашель. Аппетита не было. Вечером съел тарелку супа. Пью витамины в огромных дозировках. При кашле и смехе боль сзади справа прям под лопаткой.
Разговаривал по телефону пару часов — разговоры успокоили.
Ночь спал хорошо. Ещё пью один из препаратов с осельтамивиром — это якобы противовирусное. Пью много жидкости.
Врач из поликлиники разбудил в 10 утра. Пришёл ко мне с медсестрой. Обмундирование лучше, чем в скорой.
Кислород показал 99 с чем-то. Температура — 36,4.
Послушали — сказали хрипы в верхних отделах, в среднем правом. Внизу вроде ничего нет. Сказали: «Точно пневмония. Хорошо, что вниз не опустилась».
Взяли мазки для ещё одного теста, кровь из вены. Своё назначенное лечение врач подтвердил. Добавил ещё лекарство для кишечника.
Оставили памятку. Подписал согласие. Предписание-запрет на выход из дома мне не дали.
После завтрака температура повышается. 37,5. Болит голова, начали болеть глаза. Чувствуется небольшая слабость. После азитромицина тошнит. Интоксикация, похоже, сильная после него. Когда начинается паника, мозг заставляет проверять дыхание: непроизвольно вдыхаешь полной грудью — наберёшь воздух или нет. Дыхание могу задерживать, все в норме. (Как оказалось, это были первые признаки нехватки кислорода в организме.)
Очень переживаю, что мог кого-то заразить. Реально не понимаю, где мог подхватить. Круг был очень-очень ограничен. Всегда в маске, все предохранения по максимуму. Никто из знакомых не болеет, к счастью. Начинаешь об этом думать — тоже нарушается дыхание и начинается паника.
Ещё вечером напрягало, что дома со мной только собака, щенок померанского шпица, — один на ночь остаюсь. Понимаю, что лучше в квартире быть одному, но страшно из-за всех страшилок в СМИ. До скорой дозваниваешься минут по 5 минимум.
Друзья нашли, где купить пульсоксиметр, аппарат для измерения доли кислорода в крови. Цены на них завысили больше чем в 10 раз! В интернет-магазинах они есть, звонишь — в наличии нет. При этом цена — 10 тысяч рублей. В итоге купили за 15.
Запись третья
Болею четвертый день. Вчера вечером пропали запахи. Запах мандарина — горечь. Освежитель воздуха — еле-еле. Утром любой острый запах — просто горечь. Все духи — одинаковая горечь. В носу сухо. Чувствуется внутри, за носоглоткой, отёк. Хотя нос спокойно дышит и не заложен.
Утром сильная слабость, только начинаешь ходить — потеешь. Голова и глаза болят сильно. На свет смотреть больно.
Утром позвонила дежурная врач — прошу прийти, послушать. Говорит, может быть, 3 мая придут (через два дня). Спрашиваю о результате мазка, который вчера взяли. Ответ: ой, вы что, в лучшем случае через две недели, а скорее всего — через месяц.
С врачом из поликлиники, который изначально мне назначил лечение и вчера приходил, установил хорошие отношения. Он говорит, при температуре 37,5 вирус сильно размножается. Поэтому надо пить парацетамол.
При кашле боль под лопаткой стала меньше. Сейчас температура 37,6.
Запись четвертая
День 5–6-й заболевания. Вчера к вечеру стало появляться чувство голода. Боль при кашле в легком стала меньше. Температура к вечеру 37,8 — парацетамол помогает. Ночь спал хорошо. Кислород весь день был максимальным.
Утром проснулся со слабостью. Но полежав, пришёл в себя. Кислород с утра был максимальный. Температура 36,8. Внутреннее ощущение было, что пошёл на поправку.
Пошёл, пожарил яичницу, помыл посуду, сел есть — пришёл врач. Померил кислород, а он чуть ли не 92 — 93 (минимальная норма 95). Послушал меня и говорит: вирус прогрессирует. В правом легком воспаление опустилось вниз.
Дословно сказал так: «Теперь из 9 сегментов я не слышу 4, а не слышал 2. Левое легкое в том же состоянии, что и было, — с верхним воспалением». Сел на диван — кислород пришёл в норму. Врач сказал сообщать ему показатели температуры и кислорода почаще.
Весь день была дикая слабость. Много спал. В положении лёжа — кислород хороший. Когда поем или схожу хотя бы в туалет или выпить таблеток — начинает сильно падать.
Друзья нашли мне врача, который в стационаре лечил коронавирус и сам слёг. Он позвонил мне. Сказал, что 6 — 7-й день очень важны. Может быть резкое ухудшение. Страху прибавилось. Заболело легкое. Кислород падал до 91. Один раз 70 показывал — так и не понял, что это было.
Друзья привезли мне продуктов и лекарства, сделали мне шарлотку, свежевыжатый смузи, суп. Спасибо огромное. Сил готовить и мыть за собой нет. Приходится делать все о-о-очень медленно. Когда начинаешь ходить или есть — сразу потеешь. Очень не хватает помощи в доме, чтобы все в кровать приносили. Но посторонним ко мне нельзя. Такого врагу не пожелаешь.
К 23 часам раскачался поужинать бутербродами. Походил — поел — кислород стал скакать. Пришедший утром тот же врач сказал, что увидимся на 10-й день.
На КТ так и не отправляют.
Смотрю комедии — смеюсь, чувство голода хорошее. Говорят, что хороший признак. Но по легким — ухудшение.
Запись пятая
3 мая случился тот самый кризис, про который говорил врач.
Сначала чувствовал, что стало лучше. Устал лежать, хотелось встать и чем-нибудь заняться. Но, когда встал, силы кончились моментально. Вы когда-нибудь уставали есть небольшую тарелку супа? От потраченных сил на этот подвиг аж потел. Спасибо друзьям, принесли отличный суп-крем из куриной печени. И еще — лекарства, которые закончились.
Температура 37,5 — врач заставлял пить парацетамол. Но она падала только до 37,2. Кислород весь день вчера был в норме. Глаза почти не болели, голова слегка тяжеловата была.
Вечером после 15 минут телефонных разговоров начались проблемы с дыханием. Вроде дышишь — грудь и живот двигаются, а вот такое впечатление, что воздух не набирается. И каждые 10 секунд вдыхаешь полной грудью воздух — тогда его чувствуешь.
Врач стационара сказал, что данные кислорода могут ни о чем не говорить. Главное — самочувствие и ощущения. Повторил, что на 6–7-е сутки может быть кризис. Опять прибавились переживания.
Все началось с того, что показатели кислорода катастрофически упали. Это длилось чуть больше 2 часов. Я хватал воздух ртом, а потом лег на живот — и минут через 40 дышать стало легче. Такое состояние, когда не хватало кислорода, длилось больше двух часов. Приходилось ртом набирать полные легкие воздуха, чтобы не темнело в глазах. Было очень страшно. Такое ощущение было, что тонешь на суше.
КТ показало, что отмечаются зоны уплотнения легочной ткани по типу «матового стекла» округлой и неправильной формы. Процент поражения легких — 28%. Жидкости нет, лимфатические узлы не увеличены. Больше всего повреждена нижняя зона обоих легких. Врач сказал, что есть риск, что там опять появится жидкость, и что раз сейчас КТ показывает среднюю степень поражения легких, то я выкарабкивался практически из начальной стадии тяжёлой степени. КТ было сделано ровно через 3 недели после начала болезни. То есть какая-то часть пневмонии уже рассосалась. Страшно представить, что было в кризис.
В прошлый понедельник брали кровь — результат неутешительный. Показания биохимии (АЛТ, АСТ) завышены в 3 раза от нормы. Лимфоциты в 1,5 раза, нейтрофилов меньше нормы. Ферритин повышен в 2 раза. В январе все показатели были в норме (нашёл свой старый анализ).
По факту — удар по печени. Теперь приходится пить лекарства.
P.S.
Теперь я выхожу на улицу сразу в двух масках: одной медицинской и второй — тканевой, плотной. Голыми руками ни к чему не прикасаюсь. В помещениях не кашляю. Кашель редкий. В общем, делаю все, чтобы никто не заразился, если я ещё заразный. Повторные тесты на коронавирус от 22 и 25 мая, сделанные в разных платных лабораториях, показали отрицательный результат. Тест на антитела — положительный. Продолжаю лечение.
Подготовила к публикации Венера Галеева, «Фонтанка.ру»
«Фонтанка.ру»
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