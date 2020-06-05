Дневник пациента, который перенес коронавирус дома

Денис Брудов переболел в режиме самоизоляции и уже полтора месяца продолжает лечить пневмонию и побочные проблемы. Все это время он вел дневник. С разрешения автора мы публикуем выдержки его записей.

К своему письму в редакцию 39-летний Денис Брудов приложил положительный тест на коронавирус, результат первого КТ, которое удалось сделать только через три недели после начала болезни, отрицательный тест после лечения и анализ, показавший наличие антител. Переболев коронавирусом, мужчина продолжает бороться с его последствиями: начались проблемы с печенью, желудком и кишечником, опухла нога и имеется подозрение на возникший тромбоз. Сегодня президент Санкт-Петербургской коллегии адвокатов LEGAL LIFE



находится под наблюдением участкового терапевта.

«Все врачи поликлиники ко мне невероятно внимательны, — рассказал «Фонтанке» автор коронавирусного дневника. — Я очень удивлен этому. Даже заведующая терапевтическим отделением. Мне дали направление на бесплатное повторное КТ, лечат все мои побочки, ежедневно в мессенджере интересуются моим состоянием, корректируют лечение. Очень меня обхаживают. На мои вопросы мне просто сказали, что я победил очень тяжелую болезнь и удивительно, что в том состоянии, в котором я был, я смог справиться дома».

Запись первая

28 апреля. Ночью появился кашель. Была изжога и непонятное першение в горле. Кашель связал с изжогой. Утром — температура 37,3. Головная боль. Кишечник расстроился. Стал искать, где сделать КТ. Платно — запись на 7 мая и не везде.

Знакомая врач сказала, что у них можно сделать КТ, но только с отрицательным тестом на «корону». Но сам тест можно сделать сразу. Стоимость — 1500 рублей. Я поехал.

29 апреля в 14.30 взяли мазки из носа и глотки.



Около 20 часов на электронную почту пришёл «зашифрованный» ответ. Фамилия моя, какие-то цифры, а есть ковид или нет — не понятно. Только через свою знакомую и удалось узнать результат — положительный. (В начале июня удалось разобраться, что это было. В лаборатории случился технический сбой, и многим такие ответы приходили. Потом они прислали сам результат, и 4 июня — результат, проверенный в лаборатории Роспотребнадзора.)

К вечеру температура поднималась до 37,8. Кашель усилился, в груди — камень, сзади между лопатками боль, справа под лопаткой дискомфорт сильный. При кашле как будто что-то сжимается внутри справа сзади.

Позвонил в скорую, рассказал про тест. Сказали — если хочу, могут меня увезти на стационар, но это точно на три недели минимум. И что с моими симптомами лучше быть дома. Пообещали, что утром ко мне отправят участкового. Врач скорой по телефону не назначил никакие лекарства. Стресс. Уснул кое-как в третьем часу ночи с температурой 37,6. Ночью мне знакомые написали список лекарств: иностранный противовирусный препарат, жаропонижающее, витамин С, сироп для лечения дыхательных путей. Я не знал, что принимать. Знал, что можно только парацетамол. Но в тот момент хотелось хоть как-то начать лечиться.

С того момента, если мне что-то привозили — еду или лекарства, — я просил, чтобы пакеты просто оставляли около двери. А когда друзья и знакомые уходили (у меня видеофон), я открывал дверь в маске и забирал пакеты.

В 4.30 утра проснулся от сильной лихорадки. Было очень холодно, трясло неимоверно. Температура 37,3. Стал ходить по квартире — ноги плохо держали, сильная слабость в них была. В 5 утра вызвал скорую.

Приехала врач скорой. Посмотрела кислород в организме — 98. Норма.

Послушала — говорит хрипы в легких. Сказала, что мне лучше не ехать в больницу, так как там могу нахватать других штаммов вируса и будет только хуже. Утром пришлют участкового.

К 6 утра еле уснул. Проснулся около 13. Сначала тоже лихорадило, но меньше. Сильно пропотел. Когда проснулся — температура 37,3. Голова продолжает болеть.

В первой половине дня никто не пришёл. Позвонил в поликлинику — сказали, что из скорой им ничего не передали. Офигели от того, что мне сообщили результат теста. Записали, чтобы пришёл врач. Через час начались звонки. Большинство вопросов — откуда узнал результат, где сдавал. Почему не у них, а платно.



В итоге мне позвонил какой-то врач из поликлиники. Спросил, как самочувствие, — я сказал, что становится хуже. Он ответил: к вам сегодня никто не придёт. Езжайте и ложитесь в стационар. Потом по смс прислал название двух действующих веществ: осельтамивир и азитромицин. В ответ я спросил, надо ли принимать какое-нибудь лекарство через ингалятор. Врач ответил, что если есть ингалятор, то добавить комбинированный антибиотик и муколитик. Все приходится выпытывать.

Сейчас позвонили из лаборатории и спросили номер моей поликлиники. Только после моих вопросов ответили, что предварительно тест положительный. Повторно его сегодня отправляют в Роспотребнадзор для контроля. Результат можно будет узнать в моей поликлинике. Одна тётка позвонила и спросила, где работаю, с кем общался. Про общение спрашивают за последние 5 дней, две недели никого не интересуют.

Сами говорят: «Надо как можно быстрее обращаться за помощью». А помощь назначают только спустя сутки, и то надо расспрашивать.

Запись вторая



30 апреля. Вчера в обед после принятия антибиотиков немного подросла температура. В 18.30 стал готовить себе суп, параллельно употреблял имбирь, который мне принесли друзья.

У меня появились силы, настроение. 1,5 часа на ногах на кухне — и пропали силы. Температура поднялась к вечеру до 38 ровно. Началась паника. Паника и переживания очень мешают. Из-за них не можешь разобраться, что с дыханием.

Врач сказал пить азитромицин в одной дозировке, однако в инструкции написана другая. Знакомая врач посоветовала третий вариант — с добавлением еще одного антибиотика. Врач из поликлиники сказал его не пить.

Ещё врач из поликлиники сказал пить увеличенную дозу парацетамола, даже если 37,1.

Короче, ещё вчера был озадачен, что же все-таки делать с лечением.

Ингаляция уменьшила кашель. Аппетита не было. Вечером съел тарелку супа. Пью витамины в огромных дозировках. При кашле и смехе боль сзади справа прям под лопаткой. Разговаривал по телефону пару часов — разговоры успокоили.

Ночь спал хорошо. Ещё пью один из препаратов с осельтамивиром — это якобы противовирусное. Пью много жидкости.

