Пока петербуржцы выискивают редкие подосиновики, самарцы переживают «грибной бунт»
Пока любители тихой охоты из Петербурга выискивают в лесах единичные подосиновики, в Самарской области грибы носят полными корзинами.
Фотографиями своего последнего «улова» делится с подписчиками группы «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте» 5 июня жительница Самары Татьяна. Хотя приволжская Самарская область в целом богата грибами, такое их количество в начале лета необычно, пояснили «Фонтанке» в администрации паблика.
В Ленобласти тем временем пошли подосиновики и подберёзовики. Их было бы больше в случае сильных дождей, отмечают знающие грибники.