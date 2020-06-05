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05.06.2020 14:50
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Пока петербуржцы выискивают редкие подосиновики, самарцы переживают «грибной бунт»

Пока любители тихой охоты из Петербурга выискивают в лесах единичные подосиновики, в Самарской области грибы носят полными корзинами.

Фотографиями своего последнего «улова» делится с подписчиками группы «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте» 5 июня жительница Самары Татьяна. Хотя приволжская Самарская область в целом богата грибами, такое их количество в начале лета необычно, пояснили «Фонтанке» в администрации паблика.

Фото: Татьяна Машинова / Грибы и Грибники СПб / vk.com/grib_spb
Фото: Татьяна Машинова / Грибы и Грибники СПб / vk.com/grib_spb
Фото: Татьяна Машинова / Грибы и Грибники СПб / vk.com/grib_spb
Фото: Татьяна Машинова / Грибы и Грибники СПб / vk.com/grib_spb
Фото: Татьяна Машинова / Грибы и Грибники СПб / vk.com/grib_spb
Фото: Татьяна Машинова / Грибы и Грибники СПб / vk.com/grib_spb
Фото: Татьяна Машинова / Грибы и Грибники СПб / vk.com/grib_spb

В Ленобласти тем временем пошли подосиновики и подберёзовики. Их было бы больше в случае сильных дождей, отмечают знающие грибники.

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Комментарии (1)

Simao Gato
подосиновики - не белые
нещитово
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