Новая разметка в Петербурге раскроет водителям глаза на то, где платить, а где пропускать трамвай

В Санкт-Петербурге новая разметка появится около парковок, трамвайных остановок, у школ. Требования к ней установлены ГОСТом, введённым 1 апреля этого года.

Как сообщает 5 июня пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры, в августе начнут наносить синюю разметку для обозначения зоны платного парковочного пространства. Новый цвет поможет водителям легче определять границы платной парковки и ориентироваться на дороге.

До конца сентября изменится разметка у всех трамвайных остановок, расположенных на проезжей части. Теперь её наносят поперёк дороги, что обеспечит видимость зоны остановки по всем полосам движения. Цвет и форма останутся прежними — желтый зигзаг из холодного пластика. Работы уже ведутся.