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05.06.2020 13:50
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Новая разметка в Петербурге раскроет водителям глаза на то, где платить, а где пропускать трамвай

В Санкт-Петербурге новая разметка появится около парковок, трамвайных остановок, у школ. Требования к ней установлены ГОСТом, введённым 1 апреля этого года.

Как сообщает 5 июня пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры, в августе начнут наносить синюю разметку для обозначения зоны платного парковочного пространства. Новый цвет поможет водителям легче определять границы платной парковки и ориентироваться на дороге.

До конца сентября изменится разметка у всех трамвайных остановок, расположенных на проезжей части. Теперь её наносят поперёк дороги, что обеспечит видимость зоны остановки по всем полосам движения. Цвет и форма останутся прежними — желтый зигзаг из холодного пластика. Работы уже ведутся.

Около общеобразовательных учреждений на асфальте появятся дополнительные обозначения «Осторожно — дети», дублирующие дорожные знаки. Они акцентируют внимание водителей на том, что рядом могут быть дети.

Сезон по нанесению и восстановлению дорожной разметки в Петербурге стартовал 5 мая, на это выделено 825,6 млн руб. После аукционов заключено 33 государственных контракта, подрядчики нанесут 740 тыс. кв. м разметки, работы выполняются по заказу СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга». На сегодняшний день, по данным дирекции, выполнено 40 % от всего объёма работ.

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Комментарии (3)

Fenomen
Ничто, кроме лежачих полицейских, внимание наших водителей обычно не акцентирует.
Pugovkin
А после сезона нанесения разметки в городе традиционно стартует сезон замены асфальтового покрытия, а после него и долгожданный сезон по ремонту и замене труб.....
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