Новая разметка в Петербурге раскроет водителям глаза на то, где платить, а где пропускать трамвай
В Санкт-Петербурге новая разметка появится около парковок, трамвайных остановок, у школ. Требования к ней установлены ГОСТом, введённым 1 апреля этого года.
Как сообщает 5 июня пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры, в августе начнут наносить синюю разметку для обозначения зоны платного парковочного пространства. Новый цвет поможет водителям легче определять границы платной парковки и ориентироваться на дороге.
До конца сентября изменится разметка у всех трамвайных остановок, расположенных на проезжей части. Теперь её наносят поперёк дороги, что обеспечит видимость зоны остановки по всем полосам движения. Цвет и форма останутся прежними — желтый зигзаг из холодного пластика. Работы уже ведутся.
Около общеобразовательных учреждений на асфальте появятся дополнительные обозначения «Осторожно — дети», дублирующие дорожные знаки. Они акцентируют внимание водителей на том, что рядом могут быть дети.
Сезон по нанесению и восстановлению дорожной разметки в Петербурге стартовал 5 мая, на это выделено 825,6 млн руб. После аукционов заключено 33 государственных контракта, подрядчики нанесут 740 тыс. кв. м разметки, работы выполняются по заказу СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга». На сегодняшний день, по данным дирекции, выполнено