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04.06.2020 11:00
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Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 4 июня

Количество заболевших в Петербурге не идёт на спад и стабильно выше 360, в городе анонсированный всплеск смертей от коронавируса — за сутки подтвердили 24, по худшему сценарию снять маски раньше зимы не выйдет. «Фонтанка» продолжает следить за событиями.

Фото: официальный телеграм-канал президента
Фото: worldometers.info
Фото: стопкоронавирус.рф
Фото: стопкоронавирус.рф

Александр Осипов, 34 года, врач. Не курит, не имеет хронических заболеваний. Переболел коронавирусом с 19 апреля по 8 мая и честно рассказал «Фонтанке», как это было.

Фото: официальный телеграм-канал президента
Фото: worldometers.info
Фото: стопкоронавирус.рф
Фото: стопкоронавирус.рф

На Украине действует адаптивный карантин, страна готовится к послаблениям, и президент не вытерпел. Он провёл встречу с чиновниками в ещё не открытом кафе в Хмельницком. 3 июня Владимира Зеленского «сдала» собственная пресс-служба, выложив фото. 

Фото: официальный телеграм-канал президента


Сам он тоже не скрывался, но выбрал менее провокационное фото.

Полиция начала проверку. Штраф за нарушение карантина 17 000 гривен (чуть больше 43 тысяч рублей). 

Фото: официальный телеграм-канал президента
Фото: worldometers.info
Фото: стопкоронавирус.рф
Фото: стопкоронавирус.рф

В Новой Зеландии 13-й день подряд не выявлено ни одного заболевшего коронавирусом. Всего в стране с начала вспышки COVID-19 диагностировали 1 504 случая заражения, скончались 22 человека. По данным местного минздрава, сейчас ковидные стационары пусты, коронавирусом болеет только один человек. 

«Нужно сохранять бдительность и помнить, что жизнь не будет такой, как прежде», – говорит генеральный директор службы здравоохранения страны Эшли Блумфилд. 

Фото: официальный телеграм-канал президента
Фото: worldometers.info
Фото: стопкоронавирус.рф
Фото: стопкоронавирус.рф

У убитого при задержании в Миннеаполисе Джорджа Флойда, смерть которого стала поводом для массовых протестов в США, нашли коронавирус. Однако причиной смерти он не стал. Судмедэксперты заключили, что к гибели привело именно колено полицейского на шее мужчины. 

Фото: официальный телеграм-канал президента
Фото: worldometers.info
Фото: стопкоронавирус.рф
Фото: стопкоронавирус.рф

На Украине впервые с конца апреля число выявленных заболевших превысило 580. За минувшие сутки в стране зафиксировали 588 новых случаев заболевания и предупреждают, что могут закрутить гайки. 

Новый антирекорд в минздраве страны связывают с тем. что украинцы пренебрегают противоэпидемическими рекомендациям. Если ситуация и дальше будет ухудшаться, то министерство намерено рекомендовать усиление карантина

Суточный прирост заболевших выглядит так: 

Фото: worldometers.info

Украина с 5 июня готовится возобновить авиаперевозки, в стране откроют кафе и магазины, пожилым людям разрешат выйти из самоизоляции. 

Всего в стране зарегистрировано 25 411 заболевших и 747 смертей. Несмотря на суточный антирекорд новых случаев, выписавшихся за день больше — выздоровели 602 человека.

Фото: официальный телеграм-канал президента
Фото: worldometers.info
Фото: стопкоронавирус.рф
Фото: стопкоронавирус.рф

Мэр Москвы Сергей Собянин спрогнозировал худший сценарий возвращения к «докоронавирусной» жизни. Не исключено, что ходить в масках жителям России предстоит до следующей зимы. Срок зависит от появления вакцины. 

При этом, как признаётся Собянин, стопроцентного понимания механизмов развития и затуханиям коронавируса нет ни у кого. Сам он полагается как на мнения специалистов, так и на собственную интуицию. И может разглядеть в пандемии нечто положительное: отпадет «всякая шелуха ненужной суеты», «мы больше будем ценить жизнь и простые человеческие радости».

Фото: официальный телеграм-канал президента
Фото: worldometers.info
Фото: стопкоронавирус.рф
Фото: стопкоронавирус.рф

Всего в Петербурге на сегодняшний день официально подтверждено 264 летальных исхода. В комитете по здравоохранению не исключали, что с переходом на новую методику подсчёта после детального изучения некоторые смерти вычеркнут из статистики.

Фото: стопкоронавирус.рф
Фото: официальный телеграм-канал президента
Фото: worldometers.info
Фото: стопкоронавирус.рф
Фото: стопкоронавирус.рф

С новым учётом Петербург вырвался на второе место по суточной смертности, обогнав Московскую область. 

Фото: стопкоронавирус.рф

Ещё в 27 регионах зафиксированы один - два летальных случая.

Фото: официальный телеграм-канал президента
Фото: worldometers.info
Фото: стопкоронавирус.рф
Фото: стопкоронавирус.рф

Изменённая методика подсчёта смертей в городе дала плоды. В Петербурге начали считать умерших по общероссийским стандартам, как результат — 24 смерти за сутки. Часть из них подтвердила комиссия, изучив историю болезни, медкарту больного и патологоанатомическое заключение. Остальные берут из оперативных данных по числу медсвидетельств о смерти в результате коронавируса за предыдущие сутки. 

Похоже, теперь в ежедневную летальную статистику будут попадать «свежие» смерти, а не только пациенты, умершие в апреле и начале мая. 

Фото: официальный телеграм-канал президента
Фото: worldometers.info
Фото: стопкоронавирус.рф
Фото: стопкоронавирус.рф

В Петербурге со вчерашнего дня прибавилось 375 заболевших, всего в городе коронавирус диагностирован у 17 444 жителей.

Фото: официальный телеграм-канал президента
Фото: worldometers.info
Фото: стопкоронавирус.рф
Фото: стопкоронавирус.рф

За последние сутки в России выявлен 8 831 новый случай коронавируса в 85 регионах. Выписано по выздоровлению 8 666 человек. 

Больше всего новых случаев по-прежнему остается в Москве — 1998. Вторую строчку удерживает Московская область с 767. На третьем месте держится Санкт-Петербург.

Общее количество заразившихся COVID-19 в России достигло 441 108 человек, подтверждённых смертей — 5 384.

Фото: официальный телеграм-канал президента
Фото: worldometers.info
Фото: стопкоронавирус.рф
Фото: стопкоронавирус.рф

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Комментарии (1)

srg000
Дык в масках до следующей зимы ходить не придется, тк народ уже забил на маски и никто... никто не контролирует - ходишь ты в маске или нет. При полном недоверии к власти, даже ее разумные предложения, отвергаются и будут отвергаться на корню.
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