Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 4 июня

В Новой Зеландии 13-й день подряд не выявлено ни одного заболевшего коронавирусом. Всего в стране с начала вспышки COVID-19 диагностировали 1 504 случая заражения, скончались 22 человека. По данным местного минздрава, сейчас ковидные стационары пусты, коронавирусом болеет только один человек.

«Нужно сохранять бдительность и помнить, что жизнь не будет такой, как прежде», – говорит генеральный директор службы здравоохранения страны Эшли Блумфилд.

