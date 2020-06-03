Вслед за «Карлом Фридрихом» суд закрыл на месяц «Русскую рыбалку»
Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО «Русская рыбалка» за «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания».
Как сообщает 3 июня объединенная пресс-служба судов, инспекторы Роспотребнадзора зафиксировали, что в период с десяти вечера 5 мая до половины первого ночи 6-го в ресторане «Русская рыбалка» на Южной дороге, 11А, осуществлялась деятельность по оказанию услуг общественного питания, в частности — массовое распитие спиртных напитков.
По решению суда деятельность ресторана приостановлена на 35 суток.
Месяцем ранее ресторан той же группы «Карл Фридрих» на Крестовском острове полиция закрыла за продажу продуктов питания, напитков и пива.