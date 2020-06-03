Вслед за «Карлом Фридрихом» суд закрыл на месяц «Русскую рыбалку»

Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО «Русская рыбалка» за «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания».



Как сообщает 3 июня объединенная пресс-служба судов, инспекторы Роспотребнадзора зафиксировали, что в период с десяти вечера 5 мая до половины первого ночи 6-го в ресторане «Русская рыбалка» на Южной дороге, 11А, осуществлялась деятельность по оказанию услуг общественного питания, в частности — массовое распитие спиртных напитков.