Фото: предоставлено жителями

Жители элитного дома на Среднем проспекте не дали «Ленэнерго» протянуть кабель до соседних клубных апартаментов. В собственниках застройщика знакомые фамилии, но вся политика внутри ТСЖ.



Редкий для элитного жилья конфликт из-за десятка квадратных метров разгорелся на прошлой неделе в ЖК «Новая история» на Васильевском. В один из дней, проснувшись рано, в окно увидела, возможно, что и какая-нибудь Татьяна, как во двор заезжает трактор и заходят несколько рабочих. Кто-то другой стерпел бы, решив, что так, стало быть, и надо — но не обладатели квартир элит-класса. До бросания под гусеницы не дошло, а полицию потревожили. Как обычно, все упирается в политику домашнего масштаба с контекстом двоевластия.

Как рассказали «Фонтанке» жильцы дома, рабочие с надписью «Ленэнерго» на робах начали деловито разбирать брусчатку и копать траншею к распределительной станции № 11480, расположенной на участке дома. Жители выбежали разбираться, параллельно выдавая очередь жалоб в электронную приемную городской прокуратуры, петербургского УФАС и Ростехнадзора. Оказалось, что работы проводит ООО ЭЦ «СП», регулярный подрядчик «Ленэнерго», показали и ордер ГАТИ.



В ордере, впрочем, указано, что его действие не распространяется на земельные участки, находящиеся в частной собственности. Достали второй документ: график проведения работ, подписанный председателем ТСЖ Татьяной Ниловой, с разработкой траншеи, засыпкой и благоустройством. Жителей, впрочем, это нисколько не впечатлило. Их логика следующая: если монополисту приспичило прокладывать высоковольтный электрокабель по участку дома, он должен был организовать общее собрание собственников и получить их согласие. Второй вариант — согласно Земельному кодексу, установить публичный сервитут: обращение в муниципалитет показало, что по этому пути «Ленэнерго» и его подрядчик не пошли.

Фото: предоставлено жителями Фото: предоставлено жителями Фото: предоставлено жителями Фото: предоставлено жителями Фото: предоставлено жителями



Упирались довольно долго. Это, конечно, не снос гаражного кооператива, но для обитателей дорогих квартир и такой градус противостояния в новинку. В итоге пришлось несколько раз вызывать полицию. Васильевский не похож на сегодняшний Миннеаполис, так что появление людей в форме сняло все вопросы у людей в жилетках. Ошарашенные рабочие выложили обратно брусчатку и уехали. Не хватало только музыки из «Шоу Бенни Хилла».



«Ленэнерго» оборудует по соседству новую трансформаторную подстанцию и прокладывает линию 10 кВ. Оборудует не просто так: жильцы-то прямо говорят, что для подключения апартаментов NEXT. Компания смотрит шире: «Для повышения надежности электроснабжения существующих потребителей Василеостровского района, обеспечения недискриминационного доступа к электрическим сетям и создания технической возможности для присоединения абонентов (в том числе заявителя ООО «Экобалт»). «Экобалт» — это номинальный застройщик апартаментов, но в целом это проект ГК «Еврострой», о связи которой с семьей спикера ЗакСа Вячеслава Макарова «Фонтанка» неоднократно писала.



Судя по всему, «Ленэнерго» просто взяло тайм-аут. Подстанция на территории «Новой истории» была построена по договору технического присоединения в рамках подключения жилого комплекса. В компании рассказывают, что за заявителем была закреплена обязанность при разработке проекта планировки территории выбрать места под размещение двух РТП (та самая РТП 11480 и РТП 11475) с учетом свободного подъезда и доступа для обслуживания персоналом. А также — предусмотреть зону для прокладки в дальнейшем кабелей 10–0,4кВ сторонних потребителей. Провести 12 метров кабеля по территории жилого дома так и так придется, потому что требуется заход в РТП 11480. Само оборудование двух подстанций находится в собственности «Россети Ленэнерго».



Компания обещает проложить эти злосчастные 12 метров так, что для электроснабжения самого дома ничего не изменится. «Однако инициативной группой ЖК «Новая история» данные работы преподносятся жильцам как «несанкционированное подключение к РТП 11480», «присоединение к энергосистеме МКД «Новая история» и «грубое нарушение прав собственников земельного участка», что не соответствует действительности, — говорят в пресс-службе. — Предполагаемые мероприятия не повлекут дополнительных обременений и ограничений в использовании земельного участка и не нарушат прав собственников земельного участка. Следовательно, основания для решения данного вопроса на общем собрании собственников помещений или общем собрании членов ТСЖ «Новая история» отсутствуют». Ссылаются и на акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон от 2011 года, согласно которому потребитель обязан в любое время суток обеспечить доступ персонала сетевой организации для оперативных переключений и для производства работ по сооружению и ремонту электросетей.



Так что «Ленэнерго» просто обратилось к ТСЖ за принципиальным «да» и за согласованием графика работ. «Во всей сложившейся ситуации прослеживается наличие внутреннего конфликта и ярко выраженных действий со стороны инициативной группы, — удивляется монополист. — Активисты бросаются под технику и всячески препятствуют проведению работ. Со стороны действующего законного правления ТСЖ «Новая история» вопросов к планируемым работам не возникает, возражения против их проведения отсутствуют».

Вот именно здесь, а не там, где спикер ЗакСа, и начинается настоящая политика. Дело в том, что инициативная группа еще в марте провела собрание, где выбрали Константина Янкевича новым председателем ТСЖ. Однако действующее руководство оспорило это решение в суде, рассказал «Фонтанке» сам Янкевич; сейчас наложены обеспечительные меры и внести изменения в ЕГРЮЛ невозможно. Сами обновленцы упирают на судебную практику, согласно которой полномочия нового председателя должны начинаться с момента избрания, а не регистрации налоговиками, так что и подпись Татьяны Ниловой на графике работ для них ничего не значит. Попытки подрядчика вызвать её на место кабельного стояния успеха не принесли: она, по словам жильцов, сослалась на самоизоляцию за городом.

«Фонтанке» Нилова подтвердила, что по-прежнему является действующим председателем ТСЖ: обеспечительные меры работают, судебные разбирательства были отложены в связи с коронавирусом. Препятствовать работам «Ленэнерго» товарищество, по её словам, не имеет права по условиям технического присоединения; соответствующие документы она предоставила полиции. Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»