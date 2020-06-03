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03.06.2020 11:57
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Девять ударов ножом и тело в кладовке. Обвиняемый в убийстве матери петербуржец арестован

Приморский районный суд Петербурга заключил под стражу 19-летнего Кирилла Пашкина, обвиняемого в убийстве матери. Перспективу переселиться в следственный изолятор до конца июля он воспринял равнодушно.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 3 июня суд удовлетворил просьбу следствия и отправил Пашкина в СИЗО на два месяца. Обвиняемый в умышленном причинении смерти не стал просить более мягкой меры пресечения и оставил решение на откуп судьи.

Пашкина задержали 1 июня после того, как в квартире на Богатырском в кладовке нашли тело его 42-летней матери. По версии следствия, юноша пытался задушить спящую женщину, но, не преуспев, оттащил её в ванную комнату, где нанёс не менее девяти ударов ножом. Предполагается, что после он предпринял попытку скрыть следы преступления: отмыл кровь в ванной, избавился от одеяла. полотенца и ножа.

Во время допроса на вопрос о мотивах Пашкин ответил лаконичным «довела». Подробности непростых семейных отношений полицейские прочитали в его дневнике.

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Комментарии (2)

hal9000
Порочная практика судей оставлять пацана матери..сын должен расти с отцом каким бы он не был этот отец..
4eJIoBeK
все для детей! нельзя наказывать и ругать ни в коем случае, пусть растут свиньями и уродами.
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