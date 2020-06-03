Девять ударов ножом и тело в кладовке. Обвиняемый в убийстве матери петербуржец арестован
Приморский районный суд Петербурга заключил под стражу 19-летнего Кирилла Пашкина, обвиняемого в убийстве матери. Перспективу переселиться в следственный изолятор до конца июля он воспринял равнодушно.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 3 июня суд удовлетворил просьбу следствия и отправил Пашкина в СИЗО на два месяца. Обвиняемый в умышленном причинении смерти не стал просить более мягкой меры пресечения и оставил решение на откуп судьи.
Пашкина задержали 1 июня после того, как в квартире на Богатырском в кладовке нашли тело его 42-летней матери. По версии следствия, юноша пытался задушить спящую женщину, но, не преуспев, оттащил её в ванную комнату, где нанёс не менее девяти ударов ножом. Предполагается, что после он предпринял попытку скрыть следы преступления: отмыл кровь в ванной, избавился от одеяла. полотенца и ножа.
Во время допроса на вопрос о мотивах Пашкин ответил лаконичным «довела». Подробности непростых семейных отношений полицейские прочитали в его дневнике.