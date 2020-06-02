Умер почётный реставратор Петербурга Марк Коляда

Один из основоположников методов реставрации памятников деревянного зодчества архитектор Марк Коляда умер на 87-м году жизни. Информацию о кончине специалиста, разработавшего план по восстановлению усадьбы «Рождествено» и посвятившего последние 10 лет работам над Казанским собором, 2 июня заявили в Петербургском союзе реставраторов. Сообщается, что мастер умер 31 мая. Причина смерти не упомянута.



Марк Коляда родился в Хабаровске в 1934 году и учился в ЛИСИ, нынешнем СПбГАСУ, с 1952 года. По его проектам, в числе прочих, восстановлены церкви Святого Георгия Победоносца, Святого Николая Чудотворца и Димитрия Солунского Мироточивого в деревнях в Подпорожском районе.