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02.06.2020 19:40
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Умер почётный реставратор Петербурга Марк Коляда

Один из основоположников методов реставрации памятников деревянного зодчества архитектор Марк Коляда умер на 87-м году жизни. Информацию о кончине специалиста, разработавшего план по восстановлению усадьбы «Рождествено» и посвятившего последние 10 лет работам над Казанским собором, 2 июня заявили в Петербургском союзе реставраторов. Сообщается, что мастер умер 31 мая. Причина смерти не упомянута.

Марк Коляда родился в Хабаровске в 1934 году и учился в ЛИСИ, нынешнем СПбГАСУ, с 1952 года. По его проектам, в числе прочих, восстановлены церкви Святого Георгия Победоносца, Святого Николая Чудотворца и Димитрия Солунского Мироточивого в деревнях в Подпорожском районе.

Реставратор считается одним из основоположников методов реставрации памятников деревянного зодчества в России. В 2017 году Коляда получил знак «Почетный реставратор Санкт-Петербурга» 1-й степени. Он был главным архитектором проекта реставрации Казанского собора, работал в исследовательском институте «Спецпроектреставрация».

О времени похорон и церемонии прощания будет сообщено дополнительно.

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