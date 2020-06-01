До голосования осталось два инкубационных периода. Как Конституцию привили от вируса

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Владимир Путин, президент РФ: Мы, конечно, возвращаемся к нормальной жизни. В том числе должны подумать и о дальнейшей работе над поправками в Конституцию. Давайте конкретно поговорим о том, что в ближайшее время нужно сделать.



Встает Талия Хабриева, сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию. По ее собранному виду заметно, что все это время рабочая группа продолжала свою деятельность.



Талия Хабриева, сопредседатель рабочей группы по поправкам: Уважаемый Владимир Владимирович, все это время рабочая группа продолжала свою деятельность. Сначала очно, затем в режиме онлайн, как сейчас говорят. Я думаю, главное, что я должна сообщить: результаты всех этих дискуссий подтвердили актуальность поправок. Я думаю, это самый главный итог прошедших месяцев. Мы наблюдаем такое уникальное явление, правовой феномен, когда поправки еще не вступили в силу, но уже определяют содержательное наполнение законодательства.



Путин (покашляв): Спасибо, большое спасибо.



Павел Крашенинников, сопредседатель рабочей группы по поправкам: Я поддерживаю то, что сказала Талия Ярулловна. С правовой точки зрения поправки в Конституцию не только готовы, но и в значительной мере прошли практическую обкатку. Наработки рабочей группы, особенно в части социального блока, оказались очень востребованы еще даже до вступления в силу поправок в основной закон. Из наработок и появившегося опыта пора обществу принимать системное решение. Таким решением общества является, конечно же, общероссийское голосование.

Путин (закрывая тему фальстарта): Некоторые вещи мы уже имплементируем в жизнь, даже до принятия поправок в Конституцию. И это говорит о том, что те поправки, которые предлагались, в том числе и рабочей группой, они востребованы.

Встает Андрей Клишас, третий сопредседатель. Он все о том же, но у него - опасения.



Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы по поправкам: Конечно же, органы госвласти действуют сегодня уже в логике этих поправок..., но все-таки остаются, Владимир Владимирович, опасения, что та социально ориентированная государственная политика, которую сегодня демонстрируют органы государственной власти, должна быть закреплена в основном законе. У нас на видеоконференции были представители регионов, они тоже говорили, что регионы уже готовы проводить это общероссийское голосование, принимаются решения по смягчению мер. Кроме того, мы знаем, что вы приняли решение о проведении в Москве Парада Победы, принято решение о возобновлении чемпионата России по футболу, ЕГЭ будет проводиться, другие мероприятия. Жизнь продолжается, различные формы общественной активности выходят в нормальный режим. И проведение общероссийского голосования сегодня становится как никогда актуальным.



Путин (холодно): Когда?



Клишас (пряча улыбку): Давайте обсудим с ЦИК, с Роспотребнадзором. В принципе, конец июня — это уже дата, когда голосование можно проводить.



Путин: Были даже идеи — я знаю, мне коллеги говорили - провести это голосование в день парада. Не надо ничего смешивать, это отдельная крупная веха в жизни страны. Парад Победы - это святое дело, не будем его ни с чем смешивать, в том числе с голосованием по Конституции. И экономить тоже на этом не надо.

Элла Памфилова, председатель ЦИК (несколько волнуясь): Я полагаю, что если Анна Юрьевна Попова вместе со специалистами дадут добро, исходя из тенденции на улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации, то, на мой взгляд, оптимальным днем для назначения общероссийского голосования было бы 1 июля... Сделан огромный задел. Чем дальше оттягивать голосование, тем больше вероятность, что этот задел будет размываться, и нам многие вещи придется заново делать. А это влечет за собой выделение дополнительных ресурсов. Потом: уже с 3 июля начинается ЕГЭ, а у нас около половины участков избирательных расположены в школах...



Путин: Я прямо сейчас могу спросить у министра просвещения, секундочку.



Спрашивает у министра по дистанционной связи, не помешает ли голосование ЕГЭ. Тот что-то неразборчиво отвечает из-за кулис, в зале не слышно.



Путин: Кравцов Сергей Сергеевич подтвердил, что это никак не будет мешать. Наоборот, он рассчитывает, что проведение всероссийского голосования при использовании школьных помещений поможет затем при организации ЕГЭ. Ну, не знаю, насколько это возможно. Во всяком случае то, что можно будет использовать после проведения общероссийского голосования, наверняка мы сможем отдать в школы для организации ЕГЭ. Поэтому считаю, что предложенный вариант, 1 июля — дата подходящая (передает слово Анне Поповой для решающего слова).



Анна Попова, глава Роспотребнадзора: Конечно, очень ответственная миссия решающего слова... Мы выработали рекомендации, которые на наш взгляд позволят не просто минимизировать, а исключить риски распространения при проведении дня голосования. Там включено практически все, что есть сегодня, и все, что мы сегодня знаем, а опыт мы накопили. Это и термометрия, и тестирование всех сотрудников избирательных комиссий и волонтеров, всех, кто будет присутствовать на участках. Это и дезинфекция, режим проветривания и обеззараживания воздуха, и масочный режим, и даже определение места для изоляции и проработка порядка оказания медицинской помощи, если она окажется необходима. Очень точно и плотно проработан порядок голосования вне участков... Я абсолютно уверена, что проведение по этим требованиям, при их полном соблюдении, а в этом я тоже могу быть уверена, дня голосования будет абсолютно безопасным для граждан.



Путин: Уважаемые коллеги. Исходя из сегодняшней дискуссии, исходя из сказанного вами и предложенного вами, проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года... Очень рассчитываю на то, что граждане России примут в определении параметров основного закона, в голосовании по поправкам в Конституцию самое активное участие.



*** В текст пьесы вошли не все железные аргументы, доказывающие, что лучше даты, чем 1 июля, не придумать. Сам Владимир Путин вспомнил о 30-дневном сроке от указа до голосования, который был установлен при первом подходе к снаряду в марте. «Знаю, многие юристы считают, что 30 дней уже состоялись, и нам нет необходимости назначать срок еще в 30 дней, - поделился он и не согласился. - Нужно дать возможность людям все-таки сосредоточиться именно на поправках в основной закон». Именно за 30 суток россияне должны вернуться к конституционной повестке, вникнуть и определить свое отношение к поправкам. Вторая причина: гражданам нужно время, чтобы соблюдение противоэпидемических требований вошли в жизнь естественным образом. «Чтобы все к ним привыкли, чтобы было достаточно необходимых материалов, средств защиты (в самом широком смысле этого слова), чтобы мы выработали эти правила поведения, и используя эти правила уже и организовали всероссийское голосование», - заявил Путин.

Элла Памфилова, помимо тезиса о недолговечности наработок ЦИК и необходимости разойтись с ЕГЭ, гарантировала, что аккурат к 1 июля можно выполнить все необходимые требования к процедуре: открытость, прозрачность, присутствие наблюдателей при всех формах голосования и, как следствие, его легитимность. Корпус этих самых наблюдателей формирует Общественная палата, привлекут «Волонтеров Конституции». Хватит времени подготовиться к санитарным требованиям, главный принцип которых — «максимальное рассредоточение участников во времени и пространстве. Приходящие на участки и уходящие с них не будут пересекаться, голосовать можно будет не только в день голосования, но и в течение 6 дней до него. Таким образом на участке должно оказаться не более 8 человек в час. Всех обеспечат масками, перчатками, одноразовыми ручками, членов избиркомов протестируют на COVID-19. Выбрать можно будет из нескольких форм и локаций: к примеру, не только в спортзале школы, но и во дворе; на придомовых территориях — для небольших поселений; на дому; в 2-3 регионах — с помощью электронного голосования.



Анна Попова рисовала картину улучшения эпидемической ситуации: пройден острый этап, темп прироста в среднем по стране составляет порядка 2%. За несколько недель втрое сократился коэффициент заражения, половина выявляемых случаев относятся к бессимптомному протеканию болезни. Почти 11 млн человек охвачены тестированием. 24 региона перешли на первый этап снятия ограничений, в спину им дышат еще 26, три региона готовятся ко второму этапу. Введенные послабления пока не приводят к всплеску заболеваемости. И если президент дает 30 дней горожанам, то Попова дает тот же срок вирусу.

«Дата 1 июля здесь очень значима, - подчеркнула Попова. - Это еще 2 раза по 2 недели, 2 инкубационных периода, которые... позволят нам достичь оптимальных показателей на это число». Соседство с ЕГЭ — только на пользу: санитарные требования для выпускников и для избирателей во многом пересекаются. «Интервал буквально в 2 дня позволит сохранить для использования то, что будет оборудовано для единого дня голосования, и успеть обработать все участки», - надеется глава Роспотребнадзора.

Записывал Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

