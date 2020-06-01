Хата с краю. Росимущество оказалось бессильно перед недобросовестными организаторами торгов

Петербурженка судится с Росимуществом из-за отмененных торгов, на которых она купила квартиру за 6,5 млн рублей. Жилплощадь женщина так и не получила, потому что государственное агентство доверилось недобросовестному реализатору, и теперь требует деньги назад. Оказалось, что незастрахованное от таких случаев агентство за действия своих поверенных не отвечает.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Как рассказала “Фонтанке” петербурженка Ирина Бурдина, в ноябре 2019 года она приобрела на торгах арестованную квартиру на проспекте Просвещения. Жилплощадь - три комнаты, почти 70 кв м, близко расположена к метро. Торги организовывала компания ООО “Консул”, уполномоченная Федеральным агентством по управлению госимуществом (Росимущество).

Торги состоялись 20 ноября, Ирина соревновалась с двумя другими участниками и ее ставка оказалась последней. На следующий день в офисе “Консула”, встретившись лично с его гендиректором Михаилом Пшеничных, женщина подписала протокол торгов и перевела на расчетный счет организации 6,481 млн рублей.



“Пшеничных должен был перевести эту сумму «Росимуществу». Там, в свою очередь, должны были перевести деньги Управлению федеральной службы судебных приставов, чтобы уже те сняли запрет на совершение регистрационных действий с объектом недвижимости. И уже после этого можно было заключать договор купли-продажи. Но деньги законному адресату так и не поступили”, - говорит Ирина.

На следующий день после подписания протокола торгов ей на электронную почту пришло письмо Росимущества. В нем сообщалось о планах отменить торги, потому что организатор допустил при их проведении нарушения, а также предупреждение - не переводить деньги “Консулу”. По словам Бурдиной, после этого она связалась с Пшеничных. Тот ей пообещал решить все проблемы в течение 1-2 дней.

После этого в течение двух месяцев Ирина пыталась безуспешно выяснить, в каком состоянии находятся торги. Только в январе 2020 года она получила два письма от агентства, в которых сообщалось, что у “Консула” было отозвано поручение на реализацию имущества 26 ноября, а ее торги почему-то были отменены только 29 ноября - спустя неделю после перевода денег.



“Фонтанка” направила федеральному и территориальному управлениям агенства вопрос, почему торги с участием Бурдиной отменены задним числом, но оперативного ответа так и не получила. Свою позицию управление Росимущества по Петербургу и Ленобласти изложило письмах петербурженке (есть в распоряжении “Фонтанки”). В них отмечается, что в поручении реализатора обязали указать в качестве расчетного счета для перевода денег счет Росимущества, однако “Консул” этого не сделал и допустил еще ряд нарушений, из-за которых лишился статуса поверенного. Госконтракт с ним был расторгнут на основании претензии, направленной 13 декабря 2019 года. В ней Росимущество потребовало вернуть 11,3 млн рублей, которые зависли на счету реализатора, а также заплатить штраф на сумму 30 тыс. рублей.

“Ввиду наличия в действиях Общества признаков состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ, МТУ Росимущества подано в УМВД по Московскому району Санкт-Петербурга заявление о возбуждении уголовного дела”, - сказано в письме агентства для Ирины от 16 января. “Консула” занесли в реестр недобросовестных поставщиков, но при этом он все еще содержится в реестре организаторов торгов на torgi.gov.ru.



В середине марта Росимущество сделало попытку вернуть свои деньги и подало два иска против “Консула” в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Сумма требований агентства по первому иску составила 10,691 млн рублей. Помимо Бурдиной третьими лицами в заявлении выступают Виктория Голик и Николай Савин. По всей видимости, все они участвовали в одних торгах. 6 мая суд арестовал счета бывшего организатора торгов на требуемую сумму.

Второй иск Росимущества к “Консулу” арбитражный суд не принял, потому что в ответчиках помимо юрлица было указано еще и физлицо - пострадавшая Голик. Из документов в электронной картотеке следует, что она заключила с “Консулом” договор купли-продажи выигранной на торгах квартиры в Пушкине. Росимущество просило признать сделку “Консула” с Викторией Голик недействительной, но арбитражный суд посчитал, что спор ему “не подведомственен” и вернул истцу заявление.

От действий недобросовестных реализаторов страдают и государство, и победитель торгов, но, в случае Ирины Бурдиной, имущество первого все еще находится при нем, а несостоявшаяся покупательница - без денег и квартиры. Петербурженка отправила Росимуществу досудебную претензию с требованием вернуть ей перечисленные за квартиру средства. Ей в ответ пришли две выплаты по 500 тыс. рублей. Это были платежи, которые “Консул” все-таки перечислил Росимуществу по его поручению (они упомянуты в претензии к исполнению госконтракта).



В конце марта Бурдина подала иск (есть в распоряжении “Фонтанки”) против Росимущества в Куйбышевский районный суд с требованием вернуть ей остаток денег за квартиру и проценты за пользование ими. Общая сумма ее требований составила 5,7 млн рублей. Истица уверена, что Росимущество должно взять на себя ответственность за недобросовестного поверенного.

Однако агенство делать этого не собирается и предлагает обманутым участникам трясти реализатора. В одном из писем к Бурдиной Росимущество ссылается на судебную практику по делам, схожим с ее ситуацией. Так в 2017 году Куйбышевский райсуд не удовлетворил требования другого физлица к федеральному агентству по торгам, которые проводила фирма “Паритет”.

“Суды при рассмотрении дел о взыскании денежных средств в связи с их неправомерным удержанием организатором торгов исходят из того, что организация, действующая в соответствии с государственным контрактом, заключенным с МТУ Росимущество, проводя денежные операции с участниками торгов с использованием собственного расчетного счета, принимают на себя обязанности по возврату денежных средств, перечисленных участниками торгов”, - сообщается в письме агентства. Иными словами, требовать деньги с Росимущества бессмысленно, государство же не просило покупать у него арестованную квартиру по цене ниже кадастровой стоимости, так что обращайтесь к реализатору и выкручивайтесь сами.



По данным “Фонтанки”, гендиректор “Консула” Михаил Пшеничных перечислил деньги победителей торгов с расчетного счета компании себе на банковскую карту и успел уехать за границу до наступления всеобщей самоизоляции. Известные “Фонтанке” телефоны Пшеничных оказались недоступны.

“Я говорил, что он постоянно [сидит] на сайтах горячих путевок, я предупреждал [правоохранительные органы]”, - сказал владелец “Консула” Александр Салтыков. Он предполагает, что на совершение преступления его сотрудника мог кто-то надоумить, но кто именно - не знает. Учредитель “Консула” же, по его собственным словам, сейчас находится на связи с пострадавшими и правоохранительными органами.

Евгения Горбунова, “Фонтанка.ру”.

