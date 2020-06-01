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01.06.2020 08:09
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Первый день лета начался с серьезного пожара в Приморском районе

От зарева и вони проснулись жители севера Петербурга. На Репищева горело заброшенное здание.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, вызов по адресу Репищева, дом 10, корпус 1 поступил в пожарную охрану в 3 ночи.

«В неэксплуатируемомом здании происходит горение на 1 и 2 этажах на общей площади 600 кв.метров», - сообщает ведомство.

В 03:40 из-за угрозы распространения огня пожару был присвоен 2 номер сложности. Силами 8 единиц техники и 32 человек личного состава к 4 утра пожар был локализован.

В 04:36 на пожаре было ликвидировано открытое горение, части работают по первому номеру.

Жители окрестных домов, которым пришлось вставать, чтобы закрывать окна из-за дыма и вони, пишут в соцсетях, что ранее в здании якобы находилась военная часть, но в последнее время его облюбовали бездомные.

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