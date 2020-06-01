«Наполнить каждый миг ребёнка жизнью и подарить праздник». Детский хоспис отмечает день рождения

За это время был пройден сложный путь от небольшой благотворительной организации до учреждения, которое помогает детям с тяжёлыми и неизлечимыми заболеваниями по всей стране. В начале 2000-х протоиерей Александр Ткаченко собрал группу энтузиастов — врачей, психологов, социальных работников, добровольцев. Они поддерживали семьи с неизлечимо больными детьми, а вскоре первыми в России стали оказывать паллиативную медицинскую помощь.

1 июня у Детского хосписа двойной праздник — 10 лет исполняется первому в России государственному детскому хоспису и 17 лет — одноименному благотворительному фонду.

Ровно 10 лет назад у хосписа появился свой Дом — совсем не похожий на больницу стационар с широкими коридорами, яркими стенами, столовой, где вкусно кормят, и бассейном. В этом Доме облегчают боль и делятся душевным теплом. Вот так одна добрая мечта изменила мир. Мир детей, которых нельзя вылечить, но которым точно можно помочь.



Благодаря инициативе фонда, поддержке государства и неравнодушию людей Детский хоспис сегодня — это несколько стационаров для детей в Петербурге и Московской области, центр социальной помощи, сеть мобильных служб в регионах. Это ресурсный центр, школа добровольцев, тренинги для родителей и курсы подготовки специалистов. Это построенная с нуля система детской паллиативной медицинской помощи.



Благотворительный фонд «Детский хоспис» летом 2019 года открыл стационар для детей с тяжёлыми и неизлечимыми заболеваниями в Павловске. К 1 июня фонд сделал подарок — городу будет передано второе здание стационара в Павловске, на реконструкцию которого фондом было инвестировано 32 миллиона рублей. Новый корпус позволит специалистам хосписа улучшить качество и расширить спектр оказываемых услуг.

