«Наполнить каждый миг ребёнка жизнью и подарить праздник». Детский хоспис отмечает день рождения
Первый в России Детский хоспис отмечает день рождения. В этот день в хосписе решили сделать подарок городу и даже не стали отменять из-за ограничений традиционную благотворительную акцию «Белый цветок» — её посвятили врачам.
1 июня у Детского хосписа двойной праздник — 10 лет исполняется первому в России государственному детскому хоспису и 17 лет — одноименному благотворительному фонду.
За это время был пройден сложный путь от небольшой благотворительной организации до учреждения, которое помогает детям с тяжёлыми и неизлечимыми заболеваниями по всей стране. В начале 2000-х протоиерей Александр Ткаченко собрал группу энтузиастов — врачей, психологов, социальных работников, добровольцев. Они поддерживали семьи с неизлечимо больными детьми, а вскоре первыми в России стали оказывать паллиативную медицинскую помощь.
Ровно 10 лет назад у хосписа появился свой Дом — совсем не похожий на больницу стационар с широкими коридорами, яркими стенами, столовой, где вкусно кормят, и бассейном. В этом Доме облегчают боль и делятся душевным теплом. Вот так одна добрая мечта изменила мир. Мир детей, которых нельзя вылечить, но которым точно можно помочь.
Благодаря инициативе фонда, поддержке государства и неравнодушию людей Детский хоспис сегодня — это несколько стационаров для детей в Петербурге и Московской области, центр социальной помощи, сеть мобильных служб в регионах. Это ресурсный центр, школа добровольцев, тренинги для родителей и курсы подготовки специалистов. Это построенная с нуля система детской паллиативной медицинской помощи.
Благотворительный фонд «Детский хоспис» летом 2019 года открыл стационар для детей с тяжёлыми и неизлечимыми заболеваниями в Павловске. К 1 июня фонд сделал подарок — городу будет передано второе здание стационара в Павловске, на реконструкцию которого фондом было инвестировано 32 миллиона рублей. Новый корпус позволит специалистам хосписа улучшить качество и расширить спектр оказываемых услуг.
Одной из «визитных карточек» петербургской благотворительности давно стала акция «Белый цветок», которая ежегодно проходила на улицах Петербурга 1 июня.
«В этом году мы очень переживали, что из-за ограничений не сможем подарить петербуржцам белые цветы, и добрая петербуржская традиция напоминать о ближних, нуждающихся в помощи, прервется. Но потом решили, что традиции благотворительности — это живая история добрых дел, и внесли корректировки с учетом пандемии. В этом году главной темой акции «Белый цветок» станет благодарность врачам», — рассказывает основатель и руководитель Санкт-Петербургского Детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко.
В Международный день защиты детей Детский хоспис будет не только принимать подарки, но и вручать их. Дети и родители подготовили белые цветы, которые вместе со сладкими подарками от городских кафе и кондитерских отправят в больницы Санкт-Петербурга. Так Детский хоспис поблагодарит медицинских работников, которые находятся на передовой борьбы с пандемией, за их самоотверженный труд и заботу.
В связи с пандемией пришлось отменить масштабные празднования дня рождения в большой компании друзей и волонтёров. Но это не помешает празднику состояться. Ведь, как говорит прот. Александр Ткаченко, «главное — это наполнить каждый миг ребёнка и его близких жизнью и яркими впечатлениями и подарить ощущение праздника».
Более подробно узнать о Детском хосписе, а также поддержать его работу можно на сайтах www.хоспис.дети и www.детскийхоспис.рф.