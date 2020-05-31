FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +14
70.75р78.55р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
31.05.2020 18:56
8
Печать

Столкновение лесовозов с выносом на встречку в Ленобласти задело восемь машин. Среди пострадавших — дети

Два лесовоза столкнулись в Лужском районе Ленобласти и задели другие машины. Фото и видео аварии, на которых видно, что один из большегрузов выкинуло на обочину, второй — на встречку, а в результате пострадали восемь машин, вечером 31 мая появилось в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

Как сообщили в УГИБДД по городу и области, столкновение произошло на 86 километре автодороги Петербург — Пустошка — Невель около 15:40. С тяжёлыми травмами госпитализирован 40-летний водитель «Вольво». По сообщениям очевидцев, его сильно зажало в салоне. Помимо этого, травмы получили полуторагодовалая девочка, девушка 17 лет и 33-летняя женщина. Они ехали на «Митсубиси Паджеро». Их жизням ничего не угрожает.

Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (8)

261776171
🔥 Романтические знакомства… и грязный cекс – только у нас всё и сразу!
🔞
🔥 Откровенные любительские фoто и видео.. ➜ https://is.gd/mlovee
paha
Проезжал там. Ужас. Месиво. Думал, что с погибшими. Слава Богу, обошлось.
🔞 Скучаешь? Успeй завести новые знакомства с женщинами, которые тебе подходят!
🔥 Откровенные любительские фото и видео.. ➜ https://is.gd/lovmm
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний