Два лесовоза столкнулись в Лужском районе Ленобласти и задели другие машины. Фото и видео аварии, на которых видно, что один из большегрузов выкинуло на обочину, второй — на встречку, а в результате пострадали восемь машин, вечером 31 мая появилось в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».



Как сообщили в УГИБДД по городу и области, столкновение произошло на 86 километре автодороги Петербург — Пустошка — Невель около 15:40. С тяжёлыми травмами госпитализирован 40-летний водитель «Вольво». По сообщениям очевидцев, его сильно зажало в салоне. Помимо этого, травмы получили полуторагодовалая девочка, девушка 17 лет и 33-летняя женщина. Они ехали на «Митсубиси Паджеро». Их жизням ничего не угрожает.