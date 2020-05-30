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30.05.2020 13:20
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Покемоны и Zoom вместо болельщиков. Как выглядит спорт в условиях эпидемии

Zoom-трибуны, голы без обнимашек и чирлидерши в масках — отдел спорта «Фонтанки» с нескрываемой радостью рассказывает о том, как оживает мировой футбол, и не только.

Еще недавно казалось, что о спорте можно забыть минимум до конца лета. Отменили практически все соревнования. Дольше всех держался футбол, но и тут о досрочном завершении своих национальных первенств объявили во Франции, Нидерландах и Бельгии. Однако в последнюю пару дней общее настроение кардинально изменилось.

Уже возобновились футбольные чемпионаты Германии, Дании и Чехии. В отличие от идеи РПЛ пустить на матчи 10 процентов от вместимости стадионов, там пока играют с пустыми трибунами. Некоторые команды пытаются хоть как-то разнообразить унылую атмосферу.

Например, в первом после паузы матче чемпионата Дании «Орхус» — «Раннерс» организаторы позволили болельщикам поддержать команды с помощью Zoom. На одной из трибун установили три гигантских экрана общей площадью 120 квадратных метров, куда выводили изображения зрителей, чтобы футболисты тоже могли их видеть.

Два экрана были отведены фанатам играющих команд, третий — нейтральным болельщикам. Для участия в онлайн-конференции было реализовано 10 тысяч бесплатных билетов. Одновременно на экранах появлялись по 200 фанатов. За поведением болельщиков следила целая команда модераторов.

В Чехии чемпионат вернулся в минувшую среду матчем «Спарта» (Прага) — «Виктория» (Пльзень). Сама игра проходила без зрителей, но в Пльзене для болельщиков организовали автомобильный кинотеатр с трансляцией игры. Всего на парковке было 150 мест, и болельщики разобрали их за считаные минуты. По данным клуба, в каждом автомобиле было по два-три человека.

По правилам болельщики должны были оставаться внутри своих машин. Сначала так и было, но после победы «Виктории» (2:1) фанатов было не удержать.

Своя атмосфера в чемпионате по бейсболу в Южной Корее. Тут пик эпидемии выпал на межсезонье, поэтому принимать трудные решения о приостановке или завершении соревнования руководству турнира не пришлось. Откладывать новый сезон не стали, но эпидемия также внесла свои коррективы. Пустые трибуны здесь заполнили очень реалистичными баннерами с изображениями людей.

В маски и перчатки одели даже чирлидерш и маскотов.

На матч-открытие пригласили мальчика в прозрачном шаре как символ необходимости держать социальную дистанцию.

На другой игре трибуны заполнили покемонами. Выглядит даже чересчур мило.

В чемпионате Германии тоже пытаются хоть как-то оживить атмосферу на пустых стадионах. Например, «Кельн» оформил центральную трибуну футболками, шарфами и игрушками, которые прислали сами фанаты.

А «Гладбах» сделал картонные копии сотен реальных болельщиков и расставил их по своим местам.

Из-за жестких требований властей к проведению матчей и тренировок возникают малоприятные курьезы. Так, австрийская футбольная лига сняла шесть очков и выписала штраф 75 тысяч евро ЛАСКу за нарушение правил проведения тренировок. Игроки команды из города Линц еще до старта чемпионата проводили групповые занятия с единоборствами, в то время как разрешены были только бесконтактные занятия малыми группами.

Трагедия в том, что до этого ЛАСК шел на первом месте и претендовал на победу впервые с 1965 года, но из-за штрафных санкций клуб уступил лидерство «Зальцбургу». Теперь ЛАСК отстает на три очка.

Во всех чемпионатах, которые были возобновлены, существует запрет на традиционные объятия после забитых голов. В первых играх это еще как-то соблюдалось. Например, форвард «Боруссии» Эрлинг Холланд явно не знал, как себя вести после забитого им же мяча.

Но об этом правиле довольно быстро стали забывать. Общественному порицанию подверглось излишне эмоциональное празднование гола защитника «Герты» Дедрика Боята, смачно поцеловавшего напарника по команде Марко Груйичу в щеку. В другой игре то же самое сделал нападающий «Гладбаха» Маркус Тюрам.

Обошлось в обоих случаях без санкций, но СМИ и болельщики в соцсетях остались недовольны.

«Надеюсь, люди понимают, что это всего лишь рекомендация. Мы получили отрицательный результат теста на коронавирус 6 раз, последний — вчера. Эмоции — часть игры. Иначе нет смысла играть в футбол», — пришлось оправдываться за поступок Боята главному тренеру «Герты» Бруно Лаббадиа.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

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