Zoom-трибуны, голы без обнимашек и чирлидерши в масках — отдел спорта «Фонтанки» с нескрываемой радостью рассказывает о том, как оживает мировой футбол, и не только.

Покемоны и Zoom вместо болельщиков. Как выглядит спорт в условиях эпидемии

Еще недавно казалось, что о спорте можно забыть минимум до конца лета. Отменили практически все соревнования. Дольше всех держался футбол, но и тут о досрочном завершении своих национальных первенств объявили во Франции, Нидерландах и Бельгии. Однако в последнюю пару дней общее настроение кардинально изменилось.

Уже возобновились футбольные чемпионаты Германии, Дании и Чехии. В отличие от идеи РПЛ пустить на матчи 10 процентов от вместимости стадионов, там пока играют с пустыми трибунами. Некоторые команды пытаются хоть как-то разнообразить унылую атмосферу.



Например, в первом после паузы матче чемпионата Дании «Орхус» — «Раннерс» организаторы позволили болельщикам поддержать команды с помощью Zoom. На одной из трибун установили три гигантских экрана общей площадью 120 квадратных метров, куда выводили изображения зрителей, чтобы футболисты тоже могли их видеть.



Два экрана были отведены фанатам играющих команд, третий — нейтральным болельщикам. Для участия в онлайн-конференции было реализовано 10 тысяч бесплатных билетов. Одновременно на экранах появлялись по 200 фанатов. За поведением болельщиков следила целая команда модераторов.



Danish football returned today, and fans were able to watch from a ‘virtual stand’ on Zoom 💻 pic.twitter.com/yjkJq1g1aR — B/R Football (@brfootball) May 28, 2020

В Чехии чемпионат вернулся в минувшую среду матчем «Спарта» (Прага) — «Виктория» (Пльзень). Сама игра проходила без зрителей, но в Пльзене для болельщиков организовали автомобильный кинотеатр с трансляцией игры. Всего на парковке было 150 мест, и болельщики разобрали их за считаные минуты. По данным клуба, в каждом автомобиле было по два-три человека.



Fans watch the Czech first division soccer match between Viktoria Plzen and Sparta Praha at a drive-in movie theater in Pilsen, Czech Republic

Credit: AP Photo/Petr David Josek pic.twitter.com/2nxRWXJ43Z — Pixiedust (@PixiedustJtT) May 28, 2020

По правилам болельщики должны были оставаться внутри своих машин. Сначала так и было, но после победы «Виктории» (2:1) фанатов было не удержать.



Своя атмосфера в чемпионате по бейсболу в Южной Корее. Тут пик эпидемии выпал на межсезонье, поэтому принимать трудные решения о приостановке или завершении соревнования руководству турнира не пришлось. Откладывать новый сезон не стали, но эпидемия также внесла свои коррективы. Пустые трибуны здесь заполнили очень реалистичными баннерами с изображениями людей.



В маски и перчатки одели даже чирлидерш и маскотов.



Fans may not be in the stands but Korean baseball is back. Reporter @hj257 attends a baseball game in South Korea to see how they play through a pandemic. #WSJWhatsNow pic.twitter.com/BUHESraye3 — The Wall Street Journal (@WSJ) May 27, 2020

На матч-открытие пригласили мальчика в прозрачном шаре как символ необходимости держать социальную дистанцию.



The new baseball season got underway in South Korea with a twist on the ceremonial first pitch. https://t.co/uLUqAeDfcR pic.twitter.com/SWJlIOtBtS — ABC News (@ABC) May 6, 2020

На другой игре трибуны заполнили покемонами. Выглядит даже чересчур мило.



В чемпионате Германии тоже пытаются хоть как-то оживить атмосферу на пустых стадионах. Например, «Кельн» оформил центральную трибуну футболками, шарфами и игрушками, которые прислали сами фанаты.



We asked #effzeh fans if they wanted to hand over their lucky scarf or kit to be placed in the stadium for the upcoming games.



It’s not the same as you being there and it never will be, but thank you ❤️⚪️ pic.twitter.com/oRbXOKSerp — 1. FC Cologne (@fckoeln_en) May 17, 2020

А «Гладбах» сделал картонные копии сотен реальных болельщиков и расставил их по своим местам.



Из-за жестких требований властей к проведению матчей и тренировок возникают малоприятные курьезы. Так, австрийская футбольная лига сняла шесть очков и выписала штраф 75 тысяч евро ЛАСКу за нарушение правил проведения тренировок. Игроки команды из города Линц еще до старта чемпионата проводили групповые занятия с единоборствами, в то время как разрешены были только бесконтактные занятия малыми группами.



Трагедия в том, что до этого ЛАСК шел на первом месте и претендовал на победу впервые с 1965 года, но из-за штрафных санкций клуб уступил лидерство «Зальцбургу». Теперь ЛАСК отстает на три очка.

Во всех чемпионатах, которые были возобновлены, существует запрет на традиционные объятия после забитых голов. В первых играх это еще как-то соблюдалось. Например, форвард «Боруссии» Эрлинг Холланд явно не знал, как себя вести после забитого им же мяча.



Первый мяч «Дортмунда» – чистый кайф. Пас пяткой от Брандта, идеальный прострел Азара и гол Холанда 💥 https://t.co/gzj6WWa9mC#БоруссияШальке pic.twitter.com/RCtRZ0iDUX — Матч ТВ (@MatchTV) May 16, 2020

Но об этом правиле довольно быстро стали забывать. Общественному порицанию подверглось излишне эмоциональное празднование гола защитника «Герты» Дедрика Боята, смачно поцеловавшего напарника по команде Марко Груйичу в щеку. В другой игре то же самое сделал нападающий «Гладбаха» Маркус Тюрам.



Bundesliga players WILL NOT be punished for celebrating goals close together after two players spotted ‘kissing’: Thuram appeared to kiss his team-mate, In a separate incident, Hertha's Boyata got close to team-mate Grujic pic.twitter.com/SHsAz4QyU0 — Lilian Chan (@bestgug) May 16, 2020

Обошлось в обоих случаях без санкций, но СМИ и болельщики в соцсетях остались недовольны.

«Надеюсь, люди понимают, что это всего лишь рекомендация. Мы получили отрицательный результат теста на коронавирус 6 раз, последний — вчера. Эмоции — часть игры. Иначе нет смысла играть в футбол», — пришлось оправдываться за поступок Боята главному тренеру «Герты» Бруно Лаббадиа.

