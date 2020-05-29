Соколова вместо Кукурузовой. Общественную палату Петербурга возглавила бывшая помощница Грызлова Ирина Соколова

Во втором созыве палата, которая 29 мая провела первое заседание, обновилась на треть. Как отметил в ходе заседания губернатор Петербурга Александр Беглов, перед новым созывом будут стоять задачи, связанные с коронавирусом и его последствиями для города.

Заместитель генсекретаря совета межпарламентской ассамблеи СНГ Ирина Соколова сменила на посту главы Общественной палаты Петербурга Нину Кукурузову. Информация об этом 29 мая появилась на сайте правительства города.

Напомним, что именно Общественная палата отвечает за набор наблюдателей за ходом голосования по поправкам в Конституцию. 25 мая был объявлен старт набора.



Ирина Соколова родилась в Ленинграде, является кандидатом юридических наук. В 1979–2001 годах работала старшим лаборантом, инженером и преподавателем Ленинградского кораблестроительного института, затем преподавателем в Ленинградском институте точной механики и оптики, Ленинградском электротехническом институте и, соответственно, Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете.



В 2001–2004 годах была заместителем исполнительного директора, а с 2002 года — президентом Национального некоммерческого фонда поддержки сотрудников органов ФСБ и членов их семей в Петербурге. В 2004–2009 годах — помощник депутата Государственной Думы Бориса Грызлова.



В 2009 году она избралась по спискам «Единой России» в Госдуму. С 2009 по 2016 годы — депутат Госдумы. В 2016-м баллотировалась в петербургское Заксобрание. В январе 2017 года стала заместителем генсекретаря Совета МПА СНГ — полномочным представителем Федерального Собрания РФ.

