Краснокирпичный дом 22 по Приморскому проспекту, бывшая богадельня, носящая имя представительницы династии купцов Елисеевых Татьяны Полежаевой, был включен в реестр памятников регионального значения. Об этом 29 мая сообщает комитет по охране памятников Петербурга.



Ранее здание охранялось как выявленный объект культурного наследия, теперь стало «полноценным» памятником. Татьяна Полежаева, в честь которой была построена богадельня, была женой купца первой гильдии и действительного статского советника, крупного хлеботорговца Николая Полежаева. После ее смерти в 1899 году в 1900–1901 годах ее дочери — Анна Ветошкина и Ольга фон Гаартман — выстроили дом из красного кирпича.

