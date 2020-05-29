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29.05.2020 13:38
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Богадельня Полежаевой на Приморском проспекте получила статус памятника

Краснокирпичный дом 22 по Приморскому проспекту, бывшая богадельня, носящая имя представительницы династии купцов Елисеевых Татьяны Полежаевой, был включен в реестр памятников регионального значения. Об этом 29 мая сообщает комитет по охране памятников Петербурга.

Ранее здание охранялось как выявленный объект культурного наследия, теперь стало «полноценным» памятником. Татьяна Полежаева, в честь которой была построена богадельня, была женой купца первой гильдии и действительного статского советника, крупного хлеботорговца Николая Полежаева. После ее смерти в 1899 году в 1900–1901 годах ее дочери — Анна Ветошкина и Ольга фон Гаартман — выстроили дом из красного кирпича.

Богадельня предназначалась для бедных, престарелых и увечных лиц женского пола и была рассчитана на 25 человек. После революции в нем обустроили сиротский приют для девочек, затем там располагались коммунальные квартиры. В настоящее время в доме находятся несколько квартир и офисные помещения.

Фото: КГИОП
Фото: КГИОП
Фото: КГИОП
Фото: КГИОП
Фото: КГИОП
© Фонтанка.Ру

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