Смольный готов освободить от арендной платы 1200 предпринимателей и дать отсрочку еще 1500. Но большую часть заявок чиновники вынуждены отклонять.

Как не платить городу за аренду во время пандемии. Директор ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» ответил на вопросы бизнеса

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Абсолютное большинство заявок не соответствует критериям, а то и вовсе содержит вопрос «как быть», говорят чиновники. Какие еще ошибки чаще всего совершает бизнес, и как правильно оформить льготы, рассказал директор СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» Юрий Ефремов.



Юрий Ефремов, глава ГКУ «Имущество Петербурга» Фото: предоставлено пресс-службой ведомства

- Какие льготы предоставляет город арендаторам городской недвижимости, которые лишились возможности работать из-за пандемии COVID-19?

- На данный момент предусмотрены две меры поддержки. Первая - отсрочка и последующая двухлетняя беспроцентная рассрочка на уплату арендной платы за 2 и 3 кварталы этого года, а также часть первого платежного периода – начиная с 13 марта. Вторая - полное освобождение от арендной платы за 2 квартал этого года.



Отсрочка предоставляется в соответствии с приказом КИО от 03.04.2020 № 60-п. Мы уже ведем прием заявок и оформляем дополнительные соглашения к договорам. Отмена арендной платы предусмотрена законом Санкт-Петербурга от 15.04.2020 № 213-49. Для его реализации сейчас разработано постановление городского правительства. После его утверждения мы приступим к заключению допсоглашений.

- Кто может претендовать на отсрочку и освобождение от арендной платы?

- Обе меры поддержки распространяются на тех, кто использует городские земельные участки или объекты нежилого фонда по договорам аренды и договорам на размещение НТО, заключенным с КИО или ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга».

Претендовать на них может бизнес из отраслей, которые на сегодня определены федеральным правительством как наиболее пострадавшие от распространения коронавирусной инфекции. Это сферы гостиничных услуг, общественного питания и туризма, стоматологии и красоты, оказания бытовых и социальных услуг, транспорта и перевозок, культуры, спорта, искусства, отдыха и развлечений, а также розничной непродовольственной торговли, выставочной деятельности, образования и др.



Но есть одно важное отличие. Отсрочка предоставляется предпринимателям независимо от их принадлежности к субъектам малого и среднего бизнеса. Освобождение

от арендной платы, напротив, возможно только для тех, кто включен в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Как определяется принадлежность к пострадавшим отраслям?

- Для получения поддержки предприниматель должен одновременно соответствовать двум критериям.

Во-первых, его основной вид деятельности, согласно ОКВЭД и данным в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, должен быть в перечне наиболее пострадавших отраслей экономики. Полный список предусмотрен 434 постановлением правительства РФ и приказом КИО 60-п — для отсрочки платежа. Такой же перечень будет установлен постановлением правительства Петербурга для освобождения от арендной платы.

Во-вторых, предприниматель должен еще по факту использовать арендуемый им объект под основной вид деятельности.

- Как подать заявку на отсрочку по аренде? Какие документы нужны?

- Мы рекомендуем подавать заявки через личный кабинет арендатора на сайте КИО – это быстро и удобно. Но можно и в бумажном виде. Заявление необходимо составить по специальной форме, которая установлена все тем же приказом 60-п. К слову, в личных кабинетах она уже приложена. Также ссылка на форму заявления есть в специальном разделе по мерам поддержки на сайте комитета.



Крайний срок подачи заявки – 31.12.2020. Заявление подается либо в ГКУ «Имущество Петербурга», либо в управление по работе с крупными контрагентами КИО – в зависимости от того, кто ведет договор. Так что предпринимателю надо быть внимательным, чтобы его заявка не «путешествовала» от одной организации в другую, теряя время.

Если говорить о документах, то к заявлению прикладывается выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП и документ, подтверждающий фактическое осуществление на объекте «льготного» вида деятельности, соответствующего основному ОКВЭД. Выписка должна содержать сведения об основном виде деятельности, актуальные на 13 марта.

- Как можно подтвердить фактическое осуществление «льготного вида деятельности»?

- Такими документами могут быть уведомление Роспотребнадзора о начале предпринимательской деятельности, лицензия или разрешение на осуществление деятельности. Для гостиниц и турфирм - выписка из единого перечня классифицированных гостиниц и выписка из единого федерального реестра туроператоров соответственно.



Но это не исчерпывающий перечень. Арендатор может подтвердить свою деятельность и иными документами. Например, если законом установлена необходимость таких документов для осуществления того или иного вида деятельности.

- Сколько предпринимателей уже обратилось за отсрочкой арендных платежей? Сколько заявок вы одобрили?

- Всего на сегодня поступило свыше 2000 обращений. Все их заявками не назовешь. Многие обращения были поданы еще до утверждения порядка предоставления отсрочки, поэтому они либо не соответствуют форме, либо вовсе содержат вопрос «как нам быть».

Порядка 700 обращений были поданы «по форме». Из них почти половине мы уже направили допсоглашения. Но часть заявок, к сожалению, не могут быть удовлетворены из-за несоответствия установленным требованиям. Все равно цифры небольшие в сравнении с цифрой 3 тысячи договоров, по которым может быть дана отсрочка. Мы еще ждем вторую волну.

- Почему бизнес не торопится получать льготы? Процедура оказалась слишком сложной?

- Многие ждут утверждения порядка по освобождению от арендной платы, чтобы сразу подать заявления и на освобождение, и на отсрочку. Дело в том, что списки получателей этих двух мер пересекаются, так как «льготные» отрасли и там, и там одинаковые. Кроме того, меры поддержки носят заявительный характер – не все еще решили, нужна им помощь от государства или нет. До конца этого года время еще есть.



- В чем причина отказов? Если есть типичные ошибки, можете назвать их?

- Основная причина отказов – несоответствие основного ОКВЭД «льготным» видам деятельности. Также не у всех заявителей основной ОКВЭД соответствует фактической деятельности. Например, основной ОКВЭД 96.02 - предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты. А по факту предприниматель использует объект под продовольственный магазин.

Если заявитель соответствует всем критериям, но есть технические недочеты в оформлении документов, например, не указан срок рассрочки, то мы просим доработать заявку. По нашей оценке, порядка 60% от общего числа поступивших на сегодня заявлений «по форме» могут быть удовлетворены.

- Можно ли не платить за аренду, если деятельность запрещена, но ОКВЭД нет в списке пострадавших отраслей? Можно ли не платить, если «пострадавший» ОКВЭД является не основным, а вспомогательным видом деятельности?

- Не платить можно только в том случае, если заключено дополнительное соглашение к договору об отсрочке или освобождении по арендным платежам. На сегодня арендные льготы предоставляются предпринимателям по основному ОКВЭД.



Но недавно в федеральное законодательство были внесены изменения, по которым в наиболее пострадавших отраслях были объединены основной и дополнительный ОКВЭД. Несмотря на то, что эти изменения не носят императивный характер для регионов, городское правительство сейчас анализирует возможность применения этих положений в практике Петербурга.

- Меры распространяются только на конкретный ОКВЭД? Или коды входящих в него группировок тоже признаются «льготными»?

- Мы руководствуемся разъяснениями Минэкономразвития на этот счет. Если в 434-м постановлении правительства РФ приведен целиком класс или подкласс, это означает, что все входящие в него группировки (группы, подгруппы, виды) также включены в перечень видов деятельности, которым полагаются льготы. Приказ КИО № 60-п об отсрочке издан на основании 434 постановления, поэтому мы исходим из установленной Минэкомразвития «аксиомы».

- Если предприниматель изменит ОКВЭД сейчас. Он сможет получить отсрочку?

- Если он изменил его до 13 марта этого года, то сможет. Если после, то – нет.

- Как узнать, может ли конкретное предприятие претендовать на льготы?

- На сайте КИО опубликованы предварительные реестры таких предпринимателей. Отдельный для тех, кто может получить отсрочку. Отдельный – для тех, кто может претендовать на освобождение от арендной платы. Некоторые организации могли попасть в оба списка. Такие предприятия могут оформить сначала освобождение от арендной платы за второй квартал, а потом отсрочку за третий или часть первого кварталов.

Реестры формировались согласно данным в ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 13 мая этого года. Они будут постоянно актуализироваться при внесении изменений в федеральное и региональное законодательство. Например, при расширении пострадавших отраслей экономики.

Но даже если та или иная организация не найдет сегодня себя ни в одном из списков, то это не лишает её права обратиться в ГКУ с заявкой. Мы проанализируем обращение, если заявитель будет отвечать всем необходимым критериям для получения поддержки, то он ее получит.

- Когда можно будет подать заявку на освобождение по аренде?

- Сейчас постановление о порядке реализации этой меры на подписи у губернатора. После утверждения постановления последует приказ КИО, которым будет утверждена форма заявления и необходимый к заявке перечень документов. Планируем в ближайшую неделю-две приступить к приему заявок.

Беседовала Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

