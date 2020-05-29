ООН назвала страну с наибольшей смертностью от COVID-19
В столице Йемена Адене зафиксирована наивысшая смертность от коронавируса в мире: 17 процентов заболевших умирают, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Нет более уязвимой страны, нежели Йемен. В Адене у нас самый высокий уровень смертности в мире от COVID-19: 17 процентов из тех, кто заболел, умирают", — сказал он.
Генсек назвал ситуацию в этой стране абсолютно трагической. "Скоро будет конференция по объявлению взносов, и, я надеюсь, международное сообщество покажет полную солидарность с йеменским народом и полностью профинансирует заявку, которая будет представлена", — заявил он.
На данный момент, по подсчетам университета Хопкинса, в мире новым коронавирусом официально заразились 5 млн 763 тысячи 162 человека, умерли от него 358 тысяч и 235 человек.