FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +18
71.06р77.91р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
28.05.2020 10:43
3
Печать

Гуляющим в Полежаевском парке повстречалась лиса. От восторженных поклонников с камерой она удирала в кусты

Лиса вышла к гуляющим в Полежаевском парке жителям Петербурга. Горожане успели заснять на камеру телефона, как она махнула хвостом и убежала от них в кусты. Видеозапись появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

По словам комментаторов видео, местные жители уже не первый раз встречают лисиц на территории зеленой зоны, расположенной в Красносельском районе. По их словам, дикие животные выходят к людям регулярно.

Ранее советами по сосуществованию с лисами, осваивающими городские улицы, поделились в комитете по природопользованию. Специалисты ведомства отметили, что рыжих красавиц к людям гонит голод, но от близких контактов с ними лучше всего отказаться.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

Piter4452
Просто лиса без маски была и гуляла в запрещённом месте, да ещё и старше 65, как тут не убегать от активистов.
260772751
а парки открыты для гуляний уже?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний