Гуляющим в Полежаевском парке повстречалась лиса. От восторженных поклонников с камерой она удирала в кусты

Лиса вышла к гуляющим в Полежаевском парке жителям Петербурга. Горожане успели заснять на камеру телефона, как она махнула хвостом и убежала от них в кусты. Видеозапись появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

По словам комментаторов видео, местные жители уже не первый раз встречают лисиц на территории зеленой зоны, расположенной в Красносельском районе. По их словам, дикие животные выходят к людям регулярно.



Ранее советами по сосуществованию с лисами, осваивающими городские улицы, поделились в комитете по природопользованию. Специалисты ведомства отметили, что рыжих красавиц к людям гонит голод, но от близких контактов с ними лучше всего отказаться.

