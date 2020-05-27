Новая выделенная полоса для общественного транспорта заработает с 31 мая. Она соединит четыре района Петербурга

С 31 мая будет введена в эксплуатацию выделенная полоса общественного транспорта через четыре района — Кировский, Московский, Фрунзенский и Невский. В 2020 году автобусы и троллейбусы должны получить приоритет и на севере.



Как сообщает 27 мая КРТИ, общая протяженность полосы составит 6,8 км, она пойдет в обоих направлениях. Трасса следующая: по Народной от Дальневосточного пр. до пр. Большевиков; по ул. Типанова от Московского пр. до пр. Космонавтов; по Ленинскому пр. от пр. Народного Ополчения до Московского пр.; пр. Славы от Белградской ул. до Софийской ул.

