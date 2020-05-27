Новая выделенная полоса для общественного транспорта заработает с 31 мая. Она соединит четыре района Петербурга
С 31 мая будет введена в эксплуатацию выделенная полоса общественного транспорта через четыре района — Кировский, Московский, Фрунзенский и Невский. В 2020 году автобусы и троллейбусы должны получить приоритет и на севере.
Как сообщает 27 мая КРТИ, общая протяженность полосы составит 6,8 км, она пойдет в обоих направлениях. Трасса следующая: по Народной от Дальневосточного пр. до пр. Большевиков; по ул. Типанова от Московского пр. до пр. Космонавтов; по Ленинскому пр. от пр. Народного Ополчения до Московского пр.; пр. Славы от Белградской ул. до Софийской ул.
Ранее Смольный уже анонсировал появление этой выделенной полосы в 2020 году. Кроме того, должна быть запущена полоса по Маршала Блюхера (от Лабораторного проспекта до проспекта Энергетиков) и на проспекте Энергетиков (от проспекта Маршала Блюхера до Партизанской улицы). Кроме того, в списке для проектно-изыскательских работ значатся Малая Морская, Большая Морская, Суворовский проспект, Тульская улица, Невский проспект (от площади Александра Невского до Восстания), мост Александра Невского и Заневский проспект.
В прошлом году Смольный утвердил комплексную схему организации дорожного движения. Согласно этому документу, в Петербурге к 2033 году должно появиться 74 км выделенных полос. В пояснении к схеме говорится, что среднее время поездки на работу сократится с 56 минут до 50. Максимальный интервал, который сейчас официально составляет 30 минут, сократится до десяти.