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27.05.2020 18:59
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Новая выделенная полоса для общественного транспорта заработает с 31 мая. Она соединит четыре района Петербурга

С 31 мая будет введена в эксплуатацию выделенная полоса общественного транспорта через четыре района — Кировский, Московский, Фрунзенский и Невский. В 2020 году автобусы и троллейбусы должны получить приоритет и на севере.

Как сообщает 27 мая КРТИ, общая протяженность полосы составит 6,8 км, она пойдет в обоих направлениях. Трасса следующая: по Народной от Дальневосточного пр. до пр. Большевиков; по ул. Типанова от Московского пр. до пр. Космонавтов; по Ленинскому пр. от пр. Народного Ополчения до Московского пр.; пр. Славы от Белградской ул. до Софийской ул.

Ранее Смольный уже анонсировал появление этой выделенной полосы в 2020 году. Кроме того, должна быть запущена полоса по Маршала Блюхера (от Лабораторного проспекта до проспекта Энергетиков) и на проспекте Энергетиков (от проспекта Маршала Блюхера до Партизанской улицы). Кроме того, в списке для проектно-изыскательских работ значатся Малая Морская, Большая Морская, Суворовский проспект, Тульская улица, Невский проспект (от площади Александра Невского до Восстания), мост Александра Невского и Заневский проспект.

В прошлом году Смольный утвердил комплексную схему организации дорожного движения. Согласно этому документу, в Петербурге к 2033 году должно появиться 74 км выделенных полос. В пояснении к схеме говорится, что среднее время поездки на работу сократится с 56 минут до 50. Максимальный интервал, который сейчас официально составляет 30 минут, сократится до десяти.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

AndreyJA
дебилы... по Блюхера ходит ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ автобус и всегда были пробки... теперь они выделенную сделали... тот, единственный, 185 теперь без проблем раз в час проезжает. с тремя пассажирами. зато весь Блюхера стоит. вредили.
Spirit_5e4d86fa7e079
Сегодня на пересечении с Партизанской, из -за фуры не увидел знак выделенки. Объехал ее и в правый ряд перестроился. Еще удивился почему вдруг сплошная! Ждемс штраф. Камера установлена.
AGP
Надеюсь, камеры предусмотрены. Хочу, как в Нерезиновой.
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