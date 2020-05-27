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27.05.2020 11:29
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Под Петербургом утонула четырёхлетняя девочка, пока бабушка рыбачила на пирсе

Четырёхлетняя девочка упала в Финский залив в городе Сосновый Бор Ленинградской области. Ребёнок гулял под присмотром бабушки, но спасти его не успели.

Как стало известно «Фонтанке» 27 мая, накануне в начале седьмого вечера очевидцы вызвали на причал оперативные службы, сообщив об упавшем в воду ребёнке. Девочку успели вытащить из воды до приезда спасателей. Помочь ей было нечем, медикам оставалось констатировать смерть.

На пирсе ребёнок находился в сопровождении 53-летней бабушки. Женщина была увлечена рыбалкой. Семья благополучная, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

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