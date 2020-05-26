Шанс на полноценную жизнь. Пятимесячному малышу нужна помощь

Юсуф родился в первый день 2020 года. Ребёнка сразу забрали в отделение хирургии новорожденных. Потом маме сообщили, что у её малыша редкая и тяжёлая аномалия — экстрофия мочевого пузыря, эписпадия. Мальчика ждут сложные операции, пожизненный приём лекарств, недержание мочи. Со всем этим Юсуфу придётся жить.

Процесс лечения экстрофии очень длительный и непростой. Он состоит из нескольких этапов. И эффективность каждого последующего зависит от того, насколько успешной была предыдущая операция. Всё начинается с первичного закрытия мочевого пузыря и остеотомии — устранения промежутка между лобковыми косточками. Это необходимо сделать в первые месяцы жизни. На результатах этих операций будет строиться всё дальнейшее лечение — реконструкция полового члена, создание механизмов удержания мочи и так далее.

Из роддома Юсуфа направили на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей в Москве. Там после обследования врачи решили, что проводить малышу первичное закрытие мочевого пузыря нецелесообразно, так как орган ещё слишком маленький. Мальчика выписали домой, дав рекомендации по уходу.

Но мама Юсуфа стала искать варианты лечения сына. Предложение российских врачей её насторожило — после нескольких операций у ребёнка останется недержание мочи, то есть говорить о полноценной жизни не приходится. Изучив всю доступную информацию о лечении этого заболевания, мама Юсуфа выяснила, что экстрофию с успехом лечат лишь несколько специалистов в мире. Один из них — сербский врач Радош Джинович, который берётся за самые сложные случаи и проводит уникальные операции. Доктор использует комплексный подход к лечению экстрофии — он составляет план лечения, направленный на то, чтобы пациент в будущем жил максимально полноценной жизнью.