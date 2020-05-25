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25.05.2020 11:29
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Жители Колпино пожаловались на удушающий дым от ночных пожаров за новыми Крестами. От химического запаха болит голова и тошнит

На удушающий дым от ночных пожаров пожаловалось жители Колпинского района Петербурга. По их словам, резкий химический запах не дает спать, от него болит голова и появляется тошнота.

Как сообщили читатели «Фонтанки» 25 мая, уже две ночи подряд их беспокоит дым от пожаров, которые наблюдаются за следственным изолятором «Кресты-2» на Понтонной улице.

«Все начинается в 23:30, и затем жители улиц Октябрьская, Ижорского Батальона, Тверская, Московская и других получают удушающую резкую гарь на всю ночь. <...> Болит голова, тошнота, резь в горле. Наутро люди больны», — говорится в сообщении, которое поступило в редакцию «Фонтанки».

По словам местных жителей, на месте происшествия оба раза работали пожарные. Позже по телефону экстренных служб «112» им заявили, что горели прессованные стога сена.

При этом в группе «Колпино» в соцсети «ВКонтакте» пользователи связали химический запах с несанкционированной свалкой.

«Второй день ночью запах гари на Тверской, окна закрываем, дышать нечем. Свалку несанкционированную кто-то поджёг, следы заметают», — предположила Евгения.

«Сегодня там проезжала — мусорная свалка прямо рядом с «Крестами». Даже днём запах гари и жженого пластика сохранился с прошлой ночи, вчера тоже жгли», — рассказала Надежда.

В пресс-службе администрации Колпинского района Петербурга «Фонтанке» сообщили, что, по предварительной информации, участок, на котором произошел пожар, может относиться к совхозу, расположенному в поселке Тельмана Тосненского района Ленобласти.

По информации областного управления МЧС, накануне примерно в восемь вечера им поступала заявка о горящем в поселке мусоре на площади десять квадратных метров. Других сообщений из этого населенного пункта не было.

Так как удушливый дым беспокоит жителей Колпинского района, уровень концентрации возможных загрязнений в воздухе проверяет комитет по природопользованию Петербурга.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

oldoy
Зеков жгут? Мгновенно разрулили бы эту фигню, еслиб дым шёл на виллы правителей и олигахов! А зекам надо работать, до упаду-трудом перевоспитываться и чтоб дурь из башки выбить!
f0ntan
Руководство службы судебных приставов не раз заявляло о том, что они готовы взять переработку и сортировку мусора и передать эту функцию заключенным тюрем, чтобы те занимались делом и немного зарабатывали
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