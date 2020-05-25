На удушающий дым от ночных пожаров пожаловалось жители Колпинского района Петербурга. По их словам, резкий химический запах не дает спать, от него болит голова и появляется тошнота.



Как сообщили читатели «Фонтанки» 25 мая, уже две ночи подряд их беспокоит дым от пожаров, которые наблюдаются за следственным изолятором «Кресты-2» на Понтонной улице.



«Все начинается в 23:30, и затем жители улиц Октябрьская, Ижорского Батальона, Тверская, Московская и других получают удушающую резкую гарь на всю ночь. <...> Болит голова, тошнота, резь в горле. Наутро люди больны», — говорится в сообщении, которое поступило в редакцию «Фонтанки».

