Жители Колпино пожаловались на удушающий дым от ночных пожаров за новыми Крестами. От химического запаха болит голова и тошнит
На удушающий дым от ночных пожаров пожаловалось жители Колпинского района Петербурга. По их словам, резкий химический запах не дает спать, от него болит голова и появляется тошнота.
Как сообщили читатели «Фонтанки» 25 мая, уже две ночи подряд их беспокоит дым от пожаров, которые наблюдаются за следственным изолятором «Кресты-2» на Понтонной улице.
«Все начинается в 23:30, и затем жители улиц Октябрьская, Ижорского Батальона, Тверская, Московская и других получают удушающую резкую гарь на всю ночь. <...> Болит голова, тошнота, резь в горле. Наутро люди больны», — говорится в сообщении, которое поступило в редакцию «Фонтанки».
По словам местных жителей, на месте происшествия оба раза работали пожарные. Позже по телефону экстренных служб «112» им заявили, что горели прессованные стога сена.
При этом в группе «Колпино» в соцсети «ВКонтакте» пользователи связали химический запах с несанкционированной свалкой.
«Второй день ночью запах гари на Тверской, окна закрываем, дышать нечем. Свалку несанкционированную кто-то поджёг, следы заметают», — предположила Евгения.
«Сегодня там проезжала — мусорная свалка прямо рядом с «Крестами». Даже днём запах гари и жженого пластика сохранился с прошлой ночи, вчера тоже жгли», — рассказала Надежда.
В пресс-службе администрации Колпинского района Петербурга «Фонтанке» сообщили, что, по предварительной информации, участок, на котором произошел пожар, может относиться к совхозу, расположенному в поселке Тельмана Тосненского района Ленобласти.
По информации областного управления МЧС, накануне примерно в восемь вечера им поступала заявка о горящем в поселке мусоре на площади десять квадратных метров. Других сообщений из этого населенного пункта не было.
Так как удушливый дым беспокоит жителей Колпинского района, уровень концентрации возможных загрязнений в воздухе проверяет комитет по природопользованию Петербурга.