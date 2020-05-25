Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло 25 мая около 0:05 на Каменноостровском проспекте, 13/2, на Австрийской площади. По предварительной информации, мужчина 1988 года рождения на «Мерседесе» совершил столкновение с «Фордом» под управлением мужчины 1995 года рождения. «Форд» опрокинулся.

Два человека пострадали в ночной аварии на Петроградской стороне.

Момент ДТП зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. На записи видно, что «Мерседес» сзади догнал «Форд», поворачивающий направо из второго ряда. На светофоре перед ними как раз загорался красный. «Форд» перевернулся, ударившись о поребрик. К нему сразу побежали на помощь очевидцы.

По словам подписчиков «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», перевёртыш – автомобиль Uber. «Прохожие оперативно вытащили из машины людей, некоторые из пассажиров были без сознания после переворота», - рассказывают очевидцы.

Извлекать из машины пострадавших до приезда Скорой помощи не рекомендуется: это должны делать медики. Однако в этом случае, по словам очевидцев, людям угрожала опасность. «Пассажир один, парень, к приезду скорой уже нормально разговаривал. Шок, удар. Вытащили его из-под струи бензина», - пишет Марк.

По данным УГИБДД, водитель «Форда» и его пассажир, мужчина 1992 года рождения, были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.