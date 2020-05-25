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25.05.2020 08:12
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На Каменноостровском под камерой «Мерседес» перевернул Uber, пострадавшего вытащили «из-под струи бензина»

Два человека пострадали в ночной аварии на Петроградской стороне.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло 25 мая около 0:05 на Каменноостровском проспекте, 13/2, на Австрийской площади. По предварительной информации, мужчина 1988 года рождения на «Мерседесе» совершил столкновение с «Фордом» под управлением мужчины 1995 года рождения. «Форд» опрокинулся.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Момент ДТП зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. На записи видно, что «Мерседес» сзади догнал «Форд», поворачивающий направо из второго ряда. На светофоре перед ними как раз загорался красный. «Форд» перевернулся, ударившись о поребрик. К нему сразу побежали на помощь очевидцы.

По словам подписчиков «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», перевёртыш – автомобиль Uber. «Прохожие оперативно вытащили из машины людей, некоторые из пассажиров были без сознания после переворота», - рассказывают очевидцы.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Извлекать из машины пострадавших до приезда Скорой помощи не рекомендуется: это должны делать медики. Однако в этом случае, по словам очевидцев, людям угрожала опасность. «Пассажир один, парень, к приезду скорой уже нормально разговаривал. Шок, удар. Вытащили его из-под струи бензина», - пишет Марк.

По данным УГИБДД, водитель «Форда» и его пассажир, мужчина 1992 года рождения, были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.

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Комментарии (13)

SanNik
Пугают меня коментаторы.
Правила правилами, а мозги должны быть на месте.
Действия водителя Мерседеса были крайне просты и понятны - проскочить перекресток на "мигающий желтый" без остановки - вопрос этики оставим - но ничего криминального.
А вот к водителю Uber большие вопросы - еле крадется в левом ряду на мигающий зеленый. Логично предположить, что он собирается остановиться на светофоре и подумать - куда ехать дальше. И тут он со второго ряда резко уходит в поворот, даже не посмотрев в зеркала заднего вида - не увидев летящий мерседес, действия которого легко предугадывались. В итоге - у водителя мерса не осталось ни единого шанса уйти от столкновения и он выбрал самый правильный путь - бить вбок авто, а не уходить на тротуары и встречку, где могут быть люди, машины.
Водитель мерса может и нарушал правила скоростного режима, но для общества он куда менее опасен, чем водитель Uber с непредсказуемым поведением на дороге.
xbgeneral
Если Мерс имел возможность притормозить/остановиться, но не сделал этого то 100% виноват.
Αнатолий Κононов
город надо очистить от Uberov , Geta , Yandex и каршеров. Каждый второй инцидент в городе с этой нечистью. Кто- то скажет выгодно и дешево, но если вам разобьют машину или не довезет такое такси или вас собьют эти облачные порождения интернета - вы сразу запоете по-другому. Каждый день вижу на улице обломки с этими логотипами. А их покровители упорно делают власти слепыми.
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