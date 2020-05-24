Профессор Яковлев: Почему в Петербурге в «ковидную» пандемию умирают реже, чем в эпидемию гриппа

Индекс самоизоляции в Петербурге то и дело падает ниже плинтуса. Маски и перчатки не носит в лучшем случае каждый второй. А чего бояться, если за почти три месяца с начала эпидемии от смертельного коронавируса умерли 133 человека — более чем в три раза меньше, чем в эпидемию гриппа 2015–2016 годов? Она длилась в Петербурге в 2016 году 13 недель, основным заболеванием, ставшим причиной смерти в 450 случаях, тогда был признан грипп. «Доктор Питер» попросил профессора Алексея Яковлева, экс главного врача инфекционной больницы им. Боткина сравнить заболеваемость и смертность во время двух эпидемий. Что в нашей статистике не так?

Напомним, внебольничной пневмонией, по данным официальной статистики, за январь — апрель заболели 7046 человек, умерли от нее 183 человека. Губернатор Александр Беглов говорил, что на 22 мая с 1 марта заболели почти 17 тысяч человек, умерли 697. 133 из них умерли от коронавируса, об этом сегодня сообщил комитет по здравоохранению.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

— Алексей Авенирович, вы были «на передовой» в эпидемию гриппа 2015–2016 годов. Сколько человек тогда в России и в Петербурге умерли от гриппа и пневмонии?

— У 102 пациентов тогда «грипп» стал официальным посмертным диагнозом. Еще 4460 петербуржцам тогда поставили диагноз «пневмония», из них 495 человек умерли. По результатам ПЦР-диагностики посмертно у погибших от пневмонии был обнаружен вирус гриппа. Это исследование показало, что до 70 % внебольничных пневмоний в эпидемический период были связаны с этим вирусом, и 340–350 летальных исходов от пневмонии были обусловлены гриппом. Если экстраполировать эти данные на всю страну, то расчетные цифры реальных потерь от гриппа для всей страны составили 11–12 тысяч человек.



— Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа в Петербурге признала тогда смерти от пневмонии гриппозными?

— На мой взгляд, такие комиссии создаются как фильтр, чтобы можно было интерпретировать данные в зависимости от ситуации. Последние годы она регулировала число погибших, как от гриппа, так и от пневмонии.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует в эпидемию гриппа в статистике смертности от этого вирусного заболевания учитывать и погибших от пневмонии, если у умершего выявляется вирус гриппа, а не записывать ее в осложнения, как другие заболевания, а затем их и называть в качестве первопричины смерти. Но по-прежнему, когда у человека на фоне гриппа с температурой 41 градус случается инсульт, в свидетельстве о смерти в разделе о ее причинах значится инсульт. Эта давняя игра, из-за которой сложно получить достоверные статистические данные.

— С середины апреля грипп у поступивших в больницу Боткина не выявляется у госпитализированных, и традиционные сезонные пневмонии весной идут на спад. Но с 1-го марта из почти 700 смертей от внебольничной пневмонии «ковидными» признаны 133 — всего 16 % . Так может быть?



— Мы доказали, что в эпидемию, когда активен один основной патоген (тогда это был грипп А (H1N1)), он и есть — причина 70 % (не всех) смертей от пневмоний зимой — в это время года, действительно, и другие вирусы и бактерии активны и могут вызывать пневмонию. Весной, начиная с марта, активность традиционных респираторных вирусов снижается и к маю практически сходит на нет. Поэтому у специалистов нет сомнений, что весенняя заболеваемость связана с основным циркулирующим возбудителем — COVID-19. Не у всех пациентов с пневмониями он выявляется в ходе исследования с применением ПЦР, но это сейчас ни о чем не говорит: в 99,9 % случаев внебольничные пневмонии может вызывать сейчас только тот вирус, что обнаруживается у большинства.

Полностью интервью с профессором Алексеем Яковлевым читайте на «Докторе Питере».

