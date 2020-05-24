Власти Ленобласти из-за эпидемии запретили до 17 июня транзитные остановки в 11 городах

Из документа следует, что в период с 25 мая по 17 июня всем автомобилистам из других регионов РФ, а также муниципальных образований Ленобласти с повышенным риском распространения коронавирусной инфекции — Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кировского, Ломоносовского, Тосненского районов — следует передвигаться без остановки по территории 11 населенных пунктов. В список вошли Волхов, Лодейное Поле, Луга, Подпорожье, Сланцы, Сосновый Бор, Кингисепп, Ивангород, Светогорск, Кириши, Тихвин. Остановиться там разрешено только в экстренном случае.

В Ленинградской области, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, водителям временно запретили останавливаться в 11 городах, сообщает 24 мая 47News со ссылкой на постановление правительства региона, подписанное губернатором Александром Дрозденко.

Ограничение не касается автотранспорта спецназначения, межрегиональных перевозок, автомобилистов, следующих до места работы или жительства, а также транспорта, который идёт для устранения последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности граждан, дорожной деятельности, а также автотранспорт специального назначения.

Ранее аналогичные меры предпринимались в Ленобласти на майские праздники: с 1 по 5 и с 9 до 11 мая.

