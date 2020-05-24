FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +17
71.88р78.44р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
24.05.2020 12:59
7
Печать

Власти Ленобласти из-за эпидемии запретили до 17 июня транзитные остановки в 11 городах

В Ленинградской области, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, водителям временно запретили останавливаться в 11 городах, сообщает 24 мая 47News со ссылкой на постановление правительства региона, подписанное губернатором Александром Дрозденко.

Из документа следует, что в период с 25 мая по 17 июня всем автомобилистам из других регионов РФ, а также муниципальных образований Ленобласти с повышенным риском распространения коронавирусной инфекции — Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кировского, Ломоносовского, Тосненского районов — следует передвигаться без остановки по территории 11 населенных пунктов. В список вошли Волхов, Лодейное Поле, Луга, Подпорожье, Сланцы, Сосновый Бор, Кингисепп, Ивангород, Светогорск, Кириши, Тихвин. Остановиться там разрешено только в экстренном случае.

Ограничение не касается автотранспорта спецназначения, межрегиональных перевозок, автомобилистов, следующих до места работы или жительства, а также транспорта, который идёт для устранения последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности граждан, дорожной деятельности, а также автотранспорт специального назначения.

Ранее аналогичные меры предпринимались в Ленобласти на майские праздники: с 1 по 5 и с 9 до 11 мая.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

al1
пописать захотелось - это экстренный случай или чрезвычайная ситуация?
Nafanka
Почему в списке нет городов ТОСНО, ГАТЧИНА и ВЫБОРГ?! НЕОБХОДИМО дополнить список!
🔞 Сотни взрослых женщин твоего города хотят знакомств и общения!
Откровенные любительские фото и видео.. ➜ https://is.gd/looven
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний