Показываем, что запомнят на всю жизнь выпускники по всей стране

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Десятки тысяч одиннадцатиклассников Петербурга 22 мая вышли в интернет, чтобы попрощаться со школой, выслушать поздравления учителей, директоров, родителей, и погрустить, что праздник пришлось проводить дома. Несмотря на непривычные условия, все причастные постарались все-таки сделать торжество светлым и запоминающимся. Ребята из начальной школы прочитали выпускникам стихи, ученики других классов пели и танцевали, а учителя и родители высказывали добрые слова напутствий.

Показываем, как школы и ученики креативно расстаются с помощью фото- и видеоматериалов во всевозможных соцсетях.



К различным активностям во время пандемии также призывала общественно-государственная организация “Российское движение школьников”. Например, запустила флешмоб #последнийзвонокРДШ и призвала выпускников в соцсетях выполнить “миссию по созданию праздничного настроения” - снять на видео, как они звонят в колокольчик.

Самым распространенным форматом последнего онлайн-звонка стали короткие видеообращения и долгие ролики на 30-40 минут, в основе которых лежит сценарий.

Каждой весной последние звонки и линейки на свежем воздухе гремят на весь район так, что их слышно из окон ближайших домов. В этот раз распространять вести помогают официальные районные паблики, которые выкладывают записи разных школ.

Главным рупором все же становятся официальные паблики и страницы школ в социальных сетях. Например, в группе школы №9 города Саранска устроили марафон поздравлений: один пост - песня, другой - поздравление, третий - информация о выпускниках: кто они, что им нравится, куда собираются поступать. Пользователь листает ленту и будто смотрит концерт в актовом зале. По этому же пути пошли в лицее №590 Красносельского района Петербурга.

Школа №471 Выборгского района выбрала для демонстрации последнего звонка Instagram, разделив праздник на три вертикальных видеоролика. В первом - официальная часть, во втором - лирическая, а в третьем - “Сказ о последнем звонке, окаянном вирусе, карантинных мерах и любимых наставниках”.

В селе Новоюрьево Тамбовской области, специально, чтобы поздравить выпускников школы, выделили веб-страницу.

По всей видимости, в этом году с учебным заведением прощаются только три человека - две девушки и молодой человек, - зато все материалы и поздравления посвящены только им одним. Получается, почти персональный последний звонок.

Школа №25 из подмосковных Люберец, показала, как выглядит настоящий последний ZOOM-ок, собрав видеоконференцию более чем на 90 человек.



А вот, как выглядел последний звонок в “Зуме” в Чашниковской школе Московской области.



И лицея №8 в Солнечногорске



На самом деле такому примеру последовали многие петербургские школы, но из-за пранкеров, срывавших во время дистанционного обучения уроки, а теперь и последние звонки, организаторы прячут ссылки на видеоконференции и распространяют среди своих. На один из таких онлайн-праздников удалось попасть и корреспонденту “Фонтанки”. Ребята хорошо организовали мероприятие, оперативно подключая свои видеосюжеты и поздравления так, что они шли непрерывным потоком, как на сцене. В целом онлайн-торжество заняло примерно полтора часа.



Ведущий закрытого последнего звонка в школе №309 Центрального района Миша Касаткин поделился некоторыми материалами с редакцией. Он отвел праздник в парадной форме на фоне шведской стенки.

Что тебе больше всего понравилось на самоизоляции?, - спросила молодого человека соведущая Саша.

Мне больше всего понравилось, что завтракать можно прямо во время первых уроков.

Фото: Михаил Касаткин

Формат удобен еще и тем, что на празднике как будто в реальном времени присутствуют люди, находящиеся за тысячи километров. Так, выпускников поздравили ученики из Германии, которые участвовали с ними в программе обмена.

В Интернете выпускников также поздравляют их родители. Некоторые выразили особое сожаление в связи с тем, что их дети лишились в этот день праздника.

“Ребенок сегодня школу закончил, 11 класс. Ни тебе торжественной линейки, ни последнего звонка, ни фотографий. Так стало грустно. Сидят они по своим домам”, - сказала со слезами на глазах в своем Instagram актриса Светлана Чуйкина.



“Сегодня прозвенел последний звонок для моего сына Санчоуса. Необычный, но ежегодный. Впереди первая ступень взрослой жизни - экзамены и поступление. Желаю ему шагать твердо и уверенно, подниматься по ступенькам вверх!”, - написала на своей странице петербурженка Валерия Филиппова



Последний звонок - особенный праздник и для четвероклашек. “Завтра ничего задавать не буду. Последний звонок., - пишет на своей странице в сети учительница Наталья Максимова, обращаясь к выпускникам начальной школы. - Я буду всегда рада видеть вас, и если нужно будет, то всегда помогу. Самым большим событием будет тот день, когда вы, будучи выпускниками школы, вспомните и пригласите меня на свой последний звонок”.

Каждый год этот праздник вызывает волну ностальгических постов среди выпускников прошлый лет. Они радуются. что им повезло больше, чем нынешним, и призывают не унывать.



Выпускники и сами иронизируют над обстоятельствами в которых оказались. Вот школьники из Тюмени приняли участие в тематической “коронавирусной” фотосессии, сопроводив ее хештегом #безвыпускного. А что, черные маски и перчатки со строгой школьной формой хорошо сочетаются.



Евгения Горбунова, “Фонтанка.ру”.

