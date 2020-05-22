Живой контакт. Детский хоспис объединил онлайн- и офлайн-миры для своих подопечных

Новые условия внесли коррективы в работу Санкт-Петербургского Детского хосписа. Стационары временно закрыты для волонтёров, поэтому досуговые и развивающие занятия — всё, что наполняет жизнь детей радостью и впечатлениями, проводят психологи, социальные работники и воспитатели. Специалисты значительно перестроили свою работу и перевели многие проекты в онлайн.

Однако некоторые онлайн-форматы плохо воспринимаются детьми со множественными нарушениями развития. Специально для них сотрудники хосписа стараются придумать подходящие игры и активности, экспериментируют с форматами и даже пробуют объединить онлайн- и офлайн-миры.

«Недавно был день рождения у одного из наших подопечных, который находится в палате интенсивной терапии. В этой палате чаще всего лежат «тяжёлые» дети, нуждающиеся в круглосуточном присмотре и медицинском обслуживании. Так вот, Ромашка как раз оттуда. Мальчику должно было вот-вот исполниться 3 года, и нам очень хотелось поздравить его. Но в связи с условиями самоизоляции и потребностью мальчика в тактильном контакте возникала масса вопросов: как организовать поздравление удалённо? Мальчику нужен живой контакт, поэтому только лишь онлайн-формат — не вариант (а ведь сейчас мы ведём работу только по видео и онлайн). Распознает ли Рома людей на экране как людей, а не как картинку? Сможет ли он сконцентрироваться на экране?» — рассказывает менеджер дней рождений хосписа Вера Григорьева.



Большая удача, что в стационаре сейчас работают воспитатели. Сотрудники хосписа с помощью воспитателей решили устроить онлайн-представление со знакомыми мальчику клоунами. Именинник — контактный ребёнок и нуждается в тактильности, поэтому было решено, что руками виртуальных клоунов станут руки воспитателя Наташи. Для ребёнка с особенностями развития важно чувствовать тепло человеческих рук.

Встреча проходила под наблюдением психолога, а в качестве дополнительных стимуляторов использовались игрушки, ткани и звуковые инструменты.

«Рома воспринял двух людей на экране как настоящих людей. Удача! Возможно, он узнал их голоса, ведь между ними уже была тёплая связь. Все мысленно выдохнули и начали «прощупывать» обычные приёмы работы необычным способом. Был момент, когда Рома испугался. Но в основном мы видели его улыбку и пристальное наблюдение», — рассказывает сотрудница хосписа.

Специалисты хосписа отмечают, что подобный опыт оказался крайне интересным и для артистов, и для организаторов. Сотрудники надеются на скорые личные встречи и объятия с подопечными хосписа. А пока это невозможно, они будут пробовать новые форматы общения с детьми, чтобы добавить в их жизнь на карантине положительные эмоции и яркие впечатления.

