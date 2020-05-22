Благотворительные организации Петербурга продолжают эвакуировать из ПНИ, проживающих там людей. Их селят в квартиры сопровождаемого проживания, где угроза заражения коронавирусом сводится к нулю. Но для того, чтобы организовать такое проживание, приходится прикладывать невероятные усилия. И в самые короткие сроки.

Фото: БФ "Апельсин"

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране проживающие психоневрологических интернатов оказались в группе особого риска. Этой весной несколько интернатов в Санкт-Петербурге были вынуждены закрыться на карантин из-за подтвержденных случаев заболевания COVID-19 и очень быстрого распространения инфекции среди проживающих. Помимо грозы заболевания, проживающие в этих учреждениях страдают от ужесточенных условий изоляции и отсутствия волонтёров, что негативно сказывается на их состоянии.



Как правило, в учреждениях одновременно живут порядка 1000 человек. Обеспечить изоляцию в таких условиях невозможно. Усугубляет ситуацию и то, что большинство проживающих – люди с ослабленным здоровьем, поэтому в закрытой обстановке риск заражения и негативного сценария развития заболевания вплоть до смертельного исхода становится очень велик.

В апреле благодаря сплоченной работе благотворительных организаций Санкт-Петербурга на квартиры сопровождаемого проживания удалось эвакуировать более 30 человек.

1 мая проект по эвакуации ребят из интерната стартовал и в благотворительной организации «Апельсин». Уже через неделю, 8 мая, в безопасный дом (квартиру сопровождаемого проживания) переехали 5 подопечных из психоневрологического интерната №3 в Петергофе.

Для того, чтобы вывезти ребят, сотрудники «Апельсина» при поддержке волонтёров, благотворителей и партнёров (в первую очередь, Фонда Президентских Грантов) за столь короткий срок проделали огромную работу. Во-первых, больших усилий стоило найти жильё под такой проект. Ведь, как оказалось, не каждый арендатор готов пустить таких постояльце. Но всеобщими усилиями оно было найдено, и это оказалась уютная и просторная квартира на улице Коммуны.



Конечно, пришлось приложить много сил и для обустройства жилья: для оборудования спальных мест были заказаны новые кровати, матрасы, подушки, одеяла и постельное бельё. Хозяин квартиры одобрил расширение проёмов, чтобы установить другие двери и сделать более комфортным перемещение ребят на колясках, а также установить поручни.

Во-вторых, серьёзных расходов потребовало переоборудование кухни: приобретены новая плита, холодильник, а также другая бытовая техника (телевизор, стиральная машинка) и предметы интерьера. Безусловно, были закуплены средства индивидуальной защиты и необходимые для проживания товары (продукты питания, бытовая химия и проч.).

«В течение этого времени запустить проект помогали пожертвования и от организаций, и от частных лиц. Очень много людей из прихода Троицкого Измайловского Собора отозвались на призыв о помощи. Серьёзную поддержку оказал фонд «Близкие другие». Он помог решить вопрос с обеспечением квартиры новой бытовой техникой и закупкой большого объёма продуктов питания. Отдельная огромная благодарность Фонду Президентских Грантов. Сотрудники фонда оперативно откликнулись и всего за несколько дней внесли корректировки в план реализации денежных средств действующего проекта нашей организации. Таким образом, в плане появились статьи расходов на съём жилья и введение дополнительных штатных единиц для организации сопровождаемого проживания. Регулярные пожертвования на онлайн площадке Фонда «Нужна помощь» дадут нам возможность обеспечить стабильность проекта, а собранная уже сумма позволила оборудовать спальные места для ребят, организовать доступную среду в квартире, а также приобрести средства индивидуальной защиты», - рассказали в фонде «Апельсин».



Нынешние постояльцы «безопасного дома» - два молодых человека и три девушки. Для каждого подопечного опыт жизни в квартире – событие важное и радостное. И девушки, и парни стремятся быть включёнными в общие занятия и дела. С энтузиазмом помогают готовить, убирать в квартире, следят за стиркой, развешивают бельё. С помощью сотрудников они составляют график своих дежурств и списки товаров, которые необходимо заказывать в магазине.



Фото: БФ "Апельсин" Фото: БФ "Апельсин" Фото: БФ "Апельсин" Фото: БФ "Апельсин" Фото: БФ "Апельсин" Фото: БФ "Апельсин" Фото: БФ "Апельсин" Фото: БФ "Апельсин"

Свободное время ребята проводят за творческими занятиями. Роспись, лепка – всё это ребята очень любят, смотрят вместе с сотрудниками фильмы с последующими обсуждениями.

В настоящее время проект продолжает нуждаться в помощи неравнодушных людей. Для обустройства квартиры необходимо докупить мебель, в том числе прикроватные тумбочки, подвесные шкафы для хранения кухонной посуды, комод и стеллажи для хранения и пр. Также очень важно организовать регулярные поставки продуктов питания, либо готовых обедов. Кроме того, сотрудники фонда мечтают заменить ванну на душевую кабину, даже уже присмотрели подходящий и удобный вариант, осталось найти средства на замену. «Ребята на колясках ждут душевую кабину с нетерпением, ведь это позволит им стать еще более самостоятельными», - говорят в фонде.



После снятия карантинных мер «Апельсин» планирует продолжить реализацию проекта в формате тренировочного проживания, для подготовки к самостоятельному проживанию и выходу из интерната более сильных ребят, которые стоят на очереди в получении собственного жилья. Для более слабых подопечных организация планирует организовывать сопровождаемое проживание, аналогично текущему проекту, однако, потребуется привлечение большого количества ресурсов и поддержки со стороны города.

«Возможность выехать из интерната даже временно воспринимается каждым подопечным как большая удача и счастье. В данном вопросе важную роль играет готовность администрации ПНИ №3 идти навстречу. В том числе и благодаря их содействию этот выезд ребят на квартиру был осуществлен быстро и слаженно, - рассказали в «Апельсине».

Идея организации тренировочной квартиры для сопровождаемого проживания зрела в «Апельсине» давно. Открытие планировалось на сентябрь 2020 года. Но по причине сложившейся эпидемиологической обстановки и необходимости эвакуации своих подопечных темп ускорился в разы. И всего за неделю этот грандиозный и смелый проект был запущен.



Свою миссию в осуществлении проекта «Сопровождаемого проживания» команда благотворительной организации «Апельсин» видит в том, чтобы создать людям с инвалидностью условия для максимальной социализации, включения их в жизнь общества и развития навыков самостоятельности во внешнем мире. Как отмечает Ольга Романова, директор БОО СПб «Апельсин», существует и обратная связь: «Подобные проекты полезны и нужны обществу, в целом. У людей присутствует много страхов, они не осведомлены, и подобные проекты очень помогают развеять существующие мифы. Не все готовы адекватно воспринимать таких новых соседей. Наша задача в том числе и борьба с людскими страхами в отношении «особых» людей, помощь им в понимании важности, безопасности и пользы таких проектов не только для самих ребят, но и для общества в целом, а также вовлечение окружения в нашу деятельность. Ведь когда ситуация с карантином утихнет, нам потребуются новые волонтеры, так как и в детских домах, и во взрослых интернатах подопечные очень ждут поддержки. Мы всегда ждем тех, кто готов помочь. Регулярно проводим вводные вебинары о нашей сфере деятельности и обучение для новых добровольцев, чтобы они могли подготовиться не только практически, но и психологически».



Поддержать проект «Сопровождаемое проживание» можно здесь и здесь.

Также желающие могут вступить в ряды волонтёров. Для этого необходимо заполнить анкету.

