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22.05.2020 12:21
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Как веселятся на карантине Плющенко с Рудковской, а Гном Гномыч с таинственным помощником им в этом помогает

Танцы Плющенко с Рудковской этой весной стали настоящим хитом. Однако подписчикам все чаще кажется, что веселье звездного семейства напускное, а их дом скрывает немало тайн. Отдел спорта «Фонтанки» расширяет кругозор.

Фото: кадр из видео//instagram.com/rudkovskayaofficial

Звезды спорта и шоубизнеса в самоизоляции, как и обычные люди, тоже сходят с ума. От бесконечных челленджей разной степени сумасшествия и прямых эфиров разной степени унылости уже никуда не спрятаться. Оригинального не так уже и много. Например, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вместе с женой Яной Рудковской и сыном Александром (или Гномом Гномычем, как его называют сами родители) устраивают семейные танцы. Казалось бы, что может быть проще, но то, как они это делают, сводит людей с ума.

Начиналась эта история более или менее стандартно, с челленджа группы Little Big, запущенного после выхода клипа на песню Uno.

Видимо, звездному семейству так понравилось танцевать, что они решили не останавливаться.

Чем дольше Плющенко с Рудковской сидят в самоизоляции, тем сильнее бурлит у них фантазия.

Постепенно танцы стали чередоваться с не менее странными скетчами.

Но самый безумный танец был опубликован на днях.

Казалось бы, ничего примечательного, но подписчики разглядели в нем потенциал. Замена исходной композиции на «бал Сатаны» Корнелюка придала происходящему в доме Плющенко особую атмосферу.

За ширмой безумного веселья стали замечать различные странности. Например, сначала кажется, что на некоторых видео нет Гнома Гномыча, но внимательные зрители время от времени находят загадочные намеки.

Другие нашли в роликах звездного семейства отдушину.

@xanaxbabe009

Этот факт спасает от депрессии😋 ##гномгномыч ##жизненно ##депрессия

♬ Odium - LXST CXNTURY

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин тоже о чем-то догадался. Возмездие наступило незамедлительно.

Но главный вопрос, который беспокоит действительно многих, – кто это все снимает, когда Плющенко, Рудковская и их сын танцуют одновременно? Этот человек никогда не появляется в кадре, но благодаря многочисленным зеркалам в доме, иногда его очертания удается разглядеть.

Есть и другие необъяснимые явления.

Понятно, что все это шутки и ребята просто находятся на своей волне, хотя кое-кто уже явно на грани.

О том, чем занимается Гном Гномыч в реальности, читайте в интервью Плющенко для «Фонтанки».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

Фото: кадр из видео//instagram.com/rudkovskayaofficial

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Комментарии (4)

261631061
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Что это за трэш и кто это вообще?
perrkele_sattana
Тошнилово. Да еще издеваются над ребенком, а он и так дефективный
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