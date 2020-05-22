По делу о «сексуальном воспитании» в детдоме на Ивана Черных осужден порнофотограф. На следствии он вспомнил о 300 «моделях»

Потерпевшим по делу порнофотографа признан один воспитанник детского дома. По версии следствия, осенью 2005 года Брыков привлек его, обещая денежное вознаграждение, к участию в качестве модели, параллельно совершая с ним насильственные действия сексуального характера.

Невский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении одного из фигурантов скандального дела о о сексуальном насилии над детьми-сиротами в петербургском детдоме — Александра Брыкова. Как сообщает 22 мая объединенная пресс-служба судов, он признан виновным в насильственных действиях сексуального характера и изготовлении и обороте порнографических материалов с изображениями несовершеннолетних.

Позже, как было установлено в ходе судебного следствия, фотограф смог уговорить еще одного воспитанника на фотосессии, которые потом распространял в интернете.



С детьми мужчина встречался неоднократно в период с 01.09.2005 по 30.11.2008.



Сам Брыков на суде вину признал лишь частично. В своих показаниях он заявлял, что фото действительно делал и всего в съемках участвовало около 300 человек, всех он не помнит.



Моделей для фото мужчина, по его словам, набирал по объявлениям. Оплата за участие начиналась от 300 рублей. При этом он якобы смотрел паспорта, но иногда доверял просто данным из оформленных ими анкет.



Брыков брал в модели молодых людей от 16 лет. Почему им установлен возраст 16 лет, когда совершеннолетие с 18, ответить суду не смог.



Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы по статье «Насильственные действия сексуального характера», однако освободил его за истечением сроком давности уголовного преследования. А по статье за изготовление и распространение порнографии он получил 4 года 7 месяцев лишения свободы в ИК общего режима.

