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21.05.2020 18:17
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Экс-депутат Вышегородцев доказал, что не участвовал в драке с сотрудниками «Макдоналдса», а играл роль рефери

Бывший депутат из Находки Борис Вышегородцев доказал свою непричастность к драке с работниками петербургского ресторана «Макдоналдс» в апреле этого года. Все постановления об административном правонарушении в отношении него отменены.

Об этом он сам сообщил «Фонтанке» 21 мая, приложив решение прокуратуры Московского района. В мае там рассмотрели обращение Вышегородцева, который был категорически не согласен с действиями сотрудников полиции.

«В драке я не участвовал, а только лишь разнимал дерущихся. Это было видно из изъятого позже видео с камер. Драка произошла между моим знакомым Романом Кухарем и работниками «Макдоналдса» (так они представились). Ничего они не разгружали, а стояли курили со стороны черного хода. И действительно, все были без масок, перчаток и спецодежды», — вспоминает Борис Вышегородцев.

Он отметил, что не помнит, кто первым применил физическую силу, однако драка началась после того, как Кухарь указал сотрудникам точки быстрого питания на отсутствие масок и перчаток.

«Прибывшие сотрудники полиции задержали почему-то только одного Романа. Мне же просто предложили проехать в 29-й отдел полиции в качестве свидетеля».

Драка произошла 11 апреля на Московском проспекте. «Фонтанка» писала, что кулаки в ход пустил именно Роман Кухарь. И если Вышегородцева из отдела выпустили тем же вечером, то его напарника оставили.

Политическую карьеру депутат с Дальнего Востока Вышегородцев пытался продолжить и в Петербурге, но дважды за шесть лет не избрался.

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