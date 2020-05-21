Экс-депутат Вышегородцев доказал, что не участвовал в драке с сотрудниками «Макдоналдса», а играл роль рефери

Бывший депутат из Находки Борис Вышегородцев доказал свою непричастность к драке с работниками петербургского ресторана «Макдоналдс» в апреле этого года. Все постановления об административном правонарушении в отношении него отменены.



Об этом он сам сообщил «Фонтанке» 21 мая, приложив решение прокуратуры Московского района. В мае там рассмотрели обращение Вышегородцева, который был категорически не согласен с действиями сотрудников полиции.



«В драке я не участвовал, а только лишь разнимал дерущихся. Это было видно из изъятого позже видео с камер. Драка произошла между моим знакомым Романом Кухарем и работниками «Макдоналдса» (так они представились). Ничего они не разгружали, а стояли курили со стороны черного хода. И действительно, все были без масок, перчаток и спецодежды», — вспоминает Борис Вышегородцев.

