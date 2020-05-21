Троих полицейских задержали с СОБРом и ФСБ через год после того, как они нашли любителя маленьких девочек. Им вменяют оплеухи. Новгородцы вышли на улицы, рассказывает 47 news . ru .

Перед зданием Следственного комитета в городе Боровичи Новгородской области днём 21 мая на народный сход собрались около ста человек. Люди вышли защитить трёх оперативников местного уголовного розыска. На плакатах надписи: «Свободу боровичским операм».

А всё дело в том, что 22 мая Новгородский районный суд избирает меру пресечения 31-летнему майору Дмитрию Александрову и 29-летнему капитану Эдгару Афанасьеву. 20 мая их задержали на рабочем месте. Но не просто так, а с привлечением сотрудников ФСБ и бойцов СОБРа. Вывели как опасных, в наручниках, а СОБР, очевидно, не дал возможность отстреливаться. К вечеру в Петербурге был задержан их коллега, 30-летний капитан Павел Боровков, который находился в командировке. В Новгород его доставили тоже в наручниках, сообщил 47news его адвокат. Собственно, Боровков сам собирался ехать обратно, когда узнал о происходящем, а перед этим записал видеообращение.

«Больше года назад мы поймали у нас в городе педофила. Это был житель другого района, приезжал на своей машине. Кидал её на въезде, садился в автобус и катался. Искал школьниц 9–12 лет, к которым приставал. Его удалось поймать. В итоге СК возбудил уголовное дело....До сегодняшнего дня этот человек находится в СИЗО».

«Во время задержания к нему была применена физическая сила, о чём написан рапорт. Он написал заявление, что его якобы избивали, хотя никаких повреждений не было. После двух суток его выпустили вследствие неправильной квалификации. В течение недели он свободно передвигался по городу. Затем в наш отдел поступило ещё одно заявление об аналогичном случае — девочка 8 лет. Трогал её в автобусе». В итоге в марте 2019 года подозреваемого вновь задержали. СК вменяет ему «насильственные действия сексуального характера» в отношении одной девочки и «развратные действия» в отношении второй. Обеим нет четырнадцати. В то же самое время Следственный комитет возбудил по жалобе задержанного уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников Боровичевского отдела полиции, подозреваемых в избиении.

«Были причинены телесные повреждения в виде кровоподтёка наружного угла левого глаза и левой скуловой области, кровоподтёка левой заушной области, грудной клетки, двух — левого плеча, которые не повлекли вреда здоровья», — говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела. «Достоинство личности охраняется государством», — добавляет СК. На протяжении года полицейские являлись на допросы и следственные действия. В процессе подозреваемый в педофилии обвинил полицейских ещё и в вымогательстве — подтверждения это не получило. Кстати, следствие оперирует такими экзотическими формулировками: «избивали для роста по карьерной лестнице и завоевания авторитета среди коллег». Для понимания: Павел Боровков и Эдгар Афанасьев в полиции с 2011 года, Дмитрий Александров — с 2006-го.

47news поговорил с отцом девочки, к которой приставал ныне обвиняемый в педофилии. Его зовут Иван, он один из первых стал призывать защитить полицейских.

— Дочь ехала из школы на автобусе на заднем сиденье, народу было мало. Он стал её трогать. Через какое-то время ей удалось вырваться вперед к водителю. Мы обратились в полицию. Через некоторое время его задержали. В отделе полиции он сознался в своих склонностях. Но из-за ошибки следствия его выпустили. Я разместил информацию в «ВКонтакте», и через неделю его узнала 10-летняя девочка. Я не понимаю, что сейчас происходит, они же за это время ещё двух таких задержали, их даже премировали, — возмущён отец ребёнка.

Мать Дмитрия Александрова Елена по понятным причинам взволнована: — Они же без выходных и проходных работают. И такое происходит. Они же наших детей защищают, а с ними так поступают. У двоих из них по двое детей, их-то кто защищать будет? Адвокат Боровкова Татеос Тумасян сообщил 47news, что считает задержание незаконным. — С момента возбуждения прошло более года. Оперативники являлись на все следственные действия. Сейчас подаю жалобу в прокуратуру области. Надеюсь, надзор прислушается, — рассказал собеседник. Защитник Эдгара Афанасьева Андрей Ларенков заявил, что будет настаивать на том, чтобы следствию было отказано в ходатайстве об аресте. — Задержание незаконно. Считаю, что мой подопечный не причастен, как и его товарищи, — заявил он. Официальный представитель СК по Новгородской области на неоднократные звонки 47news не ответила. Пресс-секретарь Александра Бастрыкина Светлана Петренко была занята. На сайте СК по Новгородской области тем временем появилось сообщение: «В связи с широким общественным резонансом и распространением в ряде СМИ видеообращения сотрудника полиции, являющегося подозреваемым по уголовному делу о превышении должностных полномочий». Из информации в нём только то, что СК ходатайствует об аресте.