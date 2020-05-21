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21.05.2020 15:23
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Директор петербургского 239-го лицея рассказал Путину об успеваемости во время дистанционного образования и «тоске учеников по школе»

Директор ФМЛ № 239 Максим Пратусевич принял участие в видеосовещании с президентом РФ на тему российского образования во время пандемии коронавируса.

«Результаты учебные, по факту если и ухудшились, то незначительно. <...> То, что система дистанционного образования проработала почти 2 месяца, является важным опытом, и было бы важно принять усилия к научной систематизации этого опыта», — рассказал 21 мая Пратусевич на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, центр дистанционного образования физико-математического лицея уже ранее работал над внедрением цифровых технологий в образование. «Проблем с организацией не было», — отметил Пратусевич, добавив, что важно было сохранить общение ученика и учителя.

Директор 239-го лицея сообщил, что у России есть шансы стать лидером в области цифровой дидактики.

При этом Пратусевич констатировал, что дистанционное обучение не должно быть заменой традиционному. Он отметил, что уже сейчас «дети массово захотели» за парты. «Тоска по школе у них прорывается, и они мечтают о том моменте, когда смогут пойти в школу», — сообщил директор лицея из Петербурга.

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Комментарии (5)

261606871
Пратусевич не обманывает. У них в 239 и в 30 все точно было нормально. Не пишите, если не знаете.
Danik
239 другая школа. Другие ученики и учителя. Там дети реально хотят учится и научится. Для этого они в эту школу и пришли. Это и к 30, и к 45 относится и к ФТШ. С остальными школами и учениками другие проблемы.
жительСПб
За чем обманывать, уважаемый Партосович! Нет у нас дистанционного обучения в школах, лицеях, гимназиях!!!! Только благодаря учителям дети учились и получали задания на электронную почту, только благодаря родителям они получали знания, так как приходилось сидеть рядом и объяснять тему урока, онлайн уроки - ну тут как повезет, как Интернет работать будет!!!! А дети должны ходить в школы и детские сады, должны общаться и развиваться, а обучать их должны учителя, а не родители!!!! Займитесь подготовкой образовательных учреждений к 1.09!!! Помойте кабинеты, обработайте, чтобы у каждого класса был свой "уголок". А про тоску мы и без Вас знаем, посадили детей дома и считают, какие молодцы, справились с ситуацией. А нет, минус вам.
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