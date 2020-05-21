Директор петербургского 239-го лицея рассказал Путину об успеваемости во время дистанционного образования и «тоске учеников по школе»
Директор ФМЛ № 239 Максим Пратусевич принял участие в видеосовещании с президентом РФ на тему российского образования во время пандемии коронавируса.
«Результаты учебные, по факту если и ухудшились, то незначительно. <...> То, что система дистанционного образования проработала почти 2 месяца, является важным опытом, и было бы важно принять усилия к научной систематизации этого опыта», — рассказал 21 мая Пратусевич на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».
По его словам, центр дистанционного образования физико-математического лицея уже ранее работал над внедрением цифровых технологий в образование. «Проблем с организацией не было», — отметил Пратусевич, добавив, что важно было сохранить общение ученика и учителя.
Директор 239-го лицея сообщил, что у России есть шансы стать лидером в области цифровой дидактики.
При этом Пратусевич констатировал, что дистанционное обучение не должно быть заменой традиционному. Он отметил, что уже сейчас «дети массово захотели» за парты. «Тоска по школе у них прорывается, и они мечтают о том моменте, когда смогут пойти в школу», — сообщил директор лицея из Петербурга.