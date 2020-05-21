FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +9
72.34р79.18р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
21.05.2020 13:24
4
Печать

Россия впервые выставила на продажу охотника на гиперзвуковые цели: покупателей ждут с Ближнего Востока и из Африки

Компания «Рособоронэкспорт» заявила о выходе на мировой рынок новейшей российской радиолокационной станции 59Н6-ТЕ, разработки и производства ФНПЦ «ННИИРТ», которая способна обнаруживать гиперзвуковые цели.

«Сегодня Рособоронэкспорт выводит на рынок новейшую радиолокационную станцию, способную эффективно обнаруживать широкий класс современных и перспективных воздушных объектов, в том числе гиперзвуковые цели, — говорит генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев в опубликованном 21 мая заявлении компании. — Рассчитываем на высокий спрос на новую станцию в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона, на Ближнем Востоке и в Северной Африке».

Фото: Рособоронэкспорт
Фото: Рособоронэкспорт
Фото: Рособоронэкспорт
Фото: Рособоронэкспорт
Фото: Рособоронэкспорт

Мобильная трехкоординатная радиолокационная станция 59Н6-ТЕ выполнена на современной отечественной элементной базе с цифровой обработкой и формированием сигнала. Обеспечивает измерение дальности, азимута и высоты воздушного объекта. Способна обнаруживать цели, летящие со скоростью до 8 тысяч км в час на дальности до 450 километров и высоте до 200 километров, а после обнаружения осуществлять обмен радиолокационной информацией с комплексами средств автоматизации. Работает в условиях помех, а также осуществляет пеленгацию постановщиков активных шумовых помех.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

Виктор Кочуров
Это если цель прямо на станцию идёт. И ещё столько же, если от неё удаляется. А уж если просто мимо пролетает, то гораздо больше. В пределе - бесконечное время, если цель будет круги нарезать))). А чтобы ракету пустить по цели нужны секунды.
Мистер Очевидность
То есть при скорости 8т.км. у нас будет не более 3,3 минуты ,чтобы сбить цель?
Агроном аэродрома
"выполнена на современной отечественной элементной базе" - надо брать!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний