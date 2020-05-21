Россия впервые выставила на продажу охотника на гиперзвуковые цели: покупателей ждут с Ближнего Востока и из Африки
Компания «Рособоронэкспорт» заявила о выходе на мировой рынок новейшей российской радиолокационной станции 59Н6-ТЕ, разработки и производства ФНПЦ «ННИИРТ», которая способна обнаруживать гиперзвуковые цели.
«Сегодня Рособоронэкспорт выводит на рынок новейшую радиолокационную станцию, способную эффективно обнаруживать широкий класс современных и перспективных воздушных объектов, в том числе гиперзвуковые цели, — говорит генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев в опубликованном 21 мая заявлении компании. — Рассчитываем на высокий спрос на новую станцию в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона, на Ближнем Востоке и в Северной Африке».
Мобильная трехкоординатная радиолокационная станция 59Н6-ТЕ выполнена на современной отечественной элементной базе с цифровой обработкой и формированием сигнала. Обеспечивает измерение дальности, азимута и высоты воздушного объекта. Способна обнаруживать цели, летящие со скоростью до 8 тысяч км в час на дальности до 450 километров и высоте до 200 километров, а после обнаружения осуществлять обмен радиолокационной информацией с комплексами средств автоматизации. Работает в условиях помех, а также осуществляет пеленгацию постановщиков активных шумовых помех.