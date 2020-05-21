Годовалая Кристина надеется на помощь, без неё девочка может оказаться в инвалидном кресле
Большую часть своей короткой жизни годовалая Кристина провела в больницах — у неё врождённый вывих тазобедренного сустава. Длительное лечение не дало желаемых результатов, не помогла даже операция. Из-за этой патологии девочка может оказаться в инвалидном кресле. Единственный шанс избежать этого — открытое вправление сустава, ещё одна очень сложная и дорогая операция.
Благотворительный фонд «Алёша» просит помочь в сборе средств на дорогостоящую операцию.
Кристина Соловьёва, 1 год.
Врожденный вывих левого тазобедренного сустава.
Поможет операция. Стоимость 1 961 826 руб. Собрано 458 301 руб.
Кристине 15 месяцев. Восемь из них её тело сковывают различные ортопедические приспособления. Всё это время девочка не может нормально двигаться, испытывает дискомфорт и боль. Лечение врождённого вывиха нужно начинать как можно раньше. Но за то время, что Кристина лечится, лучше ей так и не стало.
В первый раз специальные ортопедические распорки на ножки ей надели уже на 18-м дне жизни. Безрезультатно. Врачи изменили стратегию — Кристине сделали функциональную гипсовую повязку. Но и это не помогло. Потом были гипс, шина Кошля на 3 месяца, но не было самого главного — результата. Тогда врачи пришли к выводу, что в случае с Кристиной поможет только хирургическое вмешательство.
В России такие операции делают только после 2 лет. Более того, необходимо ещё встать в очередь, а когда она подойдёт — неизвестно. Но чем позже будет проведена операция, тем меньше шансов исправить ситуацию. Поэтому родители Кристины стали искать клинику, где специализируются на детских ортопедических операциях, и нашли такую в Германии — клиника Helios помогает маленьким пациентам с самыми сложными случаями.
Родители сами собрали средства на лечение. Кристине провели операцию, сделали перегипсовку. Ещё полтора месяца девочка носила специальный ортез, чтобы закрепить результат. Казалось, что всё позади. Но уже в России у Кристины начались страшные боли, которые преследуют её до сих пор. Оказалось, что у неё случился повторный вывих.
И сейчас, чтобы исправить случившееся, нужна повторная операция. Теперь её будут делать по другому методу, более травматичному, но и гораздо более надежному. Уже через 6–8 недель после операции Кристине снимут гипс, и малышка сможет забыть о вывихе.
Стоимость операции — 1 961 826 рублей. И на этот раз своими силами семья справиться не может. Пока удалось собрать 458 301 рубль. Кристина прошла огромный путь к выздоровлению, родители вложили в это лечение все свои сбережения, сейчас никак нельзя останавливаться, иначе все эти ресурсы будут потеряны, а Кристина так никогда и не сможет ходить нормально. Поэтому семья девочки обращается ко всем, кто готов и хочет помочь Кристине.
О том, как помочь Кристине, можно узнать на её странице на сайте фонда.