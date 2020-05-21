Годовалая Кристина надеется на помощь, без неё девочка может оказаться в инвалидном кресле

Кристине 15 месяцев. Восемь из них её тело сковывают различные ортопедические приспособления. Всё это время девочка не может нормально двигаться, испытывает дискомфорт и боль. Лечение врождённого вывиха нужно начинать как можно раньше. Но за то время, что Кристина лечится, лучше ей так и не стало.

В первый раз специальные ортопедические распорки на ножки ей надели уже на 18-м дне жизни. Безрезультатно. Врачи изменили стратегию — Кристине сделали функциональную гипсовую повязку. Но и это не помогло. Потом были гипс, шина Кошля на 3 месяца, но не было самого главного — результата. Тогда врачи пришли к выводу, что в случае с Кристиной поможет только хирургическое вмешательство.

В России такие операции делают только после 2 лет. Более того, необходимо ещё встать в очередь, а когда она подойдёт — неизвестно. Но чем позже будет проведена операция, тем меньше шансов исправить ситуацию. Поэтому родители Кристины стали искать клинику, где специализируются на детских ортопедических операциях, и нашли такую в Германии — клиника Helios помогает маленьким пациентам с самыми сложными случаями.

Родители сами собрали средства на лечение. Кристине провели операцию, сделали перегипсовку. Ещё полтора месяца девочка носила специальный ортез, чтобы закрепить результат. Казалось, что всё позади. Но уже в России у Кристины начались страшные боли, которые преследуют её до сих пор. Оказалось, что у неё случился повторный вывих.