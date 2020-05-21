Еще одному осоеду понадобилась помощь человека. На этот раз изможденную птицу обнаружили у бизнес-центра в Петроградском районе Петербурга.

«На данный момент видимых повреждений и ранений у нее нет, но она измождена. Только после комплексного обследования врачей можно будет предположить причины случившегося, узнать о состоянии птицы. Осоеды начали прибывать на места гнездования. Истощение, возможно, связано с долгим перелетом», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе комитета по природопользованию 21 мая.

