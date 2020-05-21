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21.05.2020 12:03
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В Петербурге спасли второго за неделю осоеда. Изможденную птицу нашли у бизнес-центра на Петроградской стороне

Еще одному осоеду понадобилась помощь человека. На этот раз изможденную птицу обнаружили у бизнес-центра в Петроградском районе Петербурга.

«На данный момент видимых повреждений и ранений у нее нет, но она измождена. Только после комплексного обследования врачей можно будет предположить причины случившегося, узнать о состоянии птицы. Осоеды начали прибывать на места гнездования. Истощение, возможно, связано с долгим перелетом», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе комитета по природопользованию 21 мая.

Пернатого передали в ветеринарную клинику «Зеленый попугай», расположенную на Васильевском острове.

Фото: Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга

Там под присмотром специалистов находится еще один осоед, которого несколько дней назад петербуржцы заметили на Марсовом поле. Птица подверглась нападению стаи ворон, но оказать ей помощь не успели, так как она скрылась в саду Русского музея. Через некоторое время стало известно, что, вырвавшись из вороньих когтей, она попала в заботливые руки сотрудников учреждения культуры.

Осоед — птица, обитающая на территории Приморского и Курортного районов. Именно там происходит ее гнездование после зимовки в Центральной или Западной Африке. Такое название связано тем, что она, помимо прочего, питается личинками ос. Занесена в Красную книгу Петербурга.

Фото: Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга

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Комментарии (2)

teresha
Осоеды измождены, потому что ос не осталось. Когда уничтожают траву и одуванчики, насекомым негде жить и нечего есть.
А "Зеленый попугай" - известная живодерская контора, где за деньги принимают у недалеких сердобольных жителей всяких пораненых голубей и прочих птиц, которых в лучшем случае скормят тем же осоедам, в худшем - просто уморят.
260965961
Хорошенький!))
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