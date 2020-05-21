Именно там петербуржец Антон Кубышкин встретил «своего первого бобра». Фотографии он опубликовал 21 мая в паблике «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте». «Неожиданная для меня встреча была, тем более, что я видел бобра в первый раз. Такой плотный и жирный товарищ! Живёт себе там в диком лесу, к счастью, сохраненном прямо на территории города», - рассказывает Антон.

Встретить бобра днём – особая удача. Обычно они активны ночью, и самое большое, на что могу рассчитывать петербуржцы, это увидеть погрызенные деревья и жильё бобров – норы или хатки. Впрочем, этой весной, когда людей на улицах стало меньше, бобра сняли на видео в самом центре Петербурга, недалеко от Смольного.

Приближаться к бобрам лучше не стоит: они довольно агрессивны и могут укусить, рассказывал «Фонтанке» кандидат биологических наук и автор канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков. Они способны довольно высоко прыгнуть, и зубы у них очень острые, так что травма может быть тяжёлой. Питаются бобры только растительной пищей, а живут семьями в хатках, иногда двухэтажных, или в норах. Пары образуют на всю жизнь, а подросшие детёныши помогают ухаживать за самыми маленькими.