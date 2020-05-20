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20.05.2020 19:05
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Следствие разобралось с буйным внуком коронавирусной пациентки за 2,5 недели. Дело о разорванном противочумном костюме передано судье

Уголовное дело о нападении на врача скорой помощи в Петербурге оказалось в суде быстрее, чем в среднем занимает лечение от коронавирусной инфекции. 20 мая СК завершил предварительное следствие, а прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Как сообщают ведомства, уголовное дело о побоях в отношении 42-летнего жителя Петербурга будет слушать мировой судья 201-го участка. С момента его возбуждения до передачи в суд прошло 18 дней. Сперва жителю Шпалерной улицы вменяли хулиганство, но позже его деяния переквалифицировали на более «мягкую» статью о побоях.

Максимум два года колонии он может получить за нападение на врача скорой помощи в своей квартире вечером 2 мая. Медики приехали забрать в больницу с подозрением на COVID-19 его 74-летнюю бабушку, но выпивший внук набросился на врача, минимум трижды его ударил и порвал защитный костюм. Сам он также был травмирован, разрезав руку о разбитое стекло.

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Комментарии (3)

nuga
просто так костюм не рвут,внук защищал бабку от изоляции в бараках
Артём Беляев
За такие дела его на 25 лет закатать надо!
Nautis
Скорая приехала по чьей инициативе? Вряд ли внук или бабушка их вызывали! Участковый разнарядку дал? - тогда это не называется скорой, это сантранспорт...
Что с бабушкой стало?! Жива ли старушка, отпустили ли ее домой или так и мается балулёк в обсерваторе?
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