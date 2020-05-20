Следствие разобралось с буйным внуком коронавирусной пациентки за 2,5 недели. Дело о разорванном противочумном костюме передано судье

Уголовное дело о нападении на врача скорой помощи в Петербурге оказалось в суде быстрее, чем в среднем занимает лечение от коронавирусной инфекции. 20 мая СК завершил предварительное следствие, а прокуратура утвердила обвинительное заключение.



Как сообщают ведомства, уголовное дело о побоях в отношении 42-летнего жителя Петербурга будет слушать мировой судья 201-го участка. С момента его возбуждения до передачи в суд прошло 18 дней. Сперва жителю Шпалерной улицы вменяли хулиганство, но позже его деяния переквалифицировали на более «мягкую» статью о побоях.



Максимум два года колонии он может получить за нападение на врача скорой помощи в своей квартире вечером 2 мая. Медики приехали забрать в больницу с подозрением на COVID-19 его 74-летнюю бабушку, но выпивший внук набросился на врача, минимум трижды его ударил и порвал защитный костюм. Сам он также был травмирован, разрезав руку о разбитое стекло.

