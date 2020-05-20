Допрыгался. “Розовый кролик” распродает все оффлайн-магазины из-за коронавируса

Владелец сети магазинов укрепления семьи “Розовый кролик” Максимилиан Лапин объявил о продаже всех 34 розничных магазинов "с переходом на франшизное управление". Об этом 20 мая сообщил “Фонтанке” сам предприниматель. Он намерен продать 29 магазинов в Петербурге, 10 в Москве и 6 в Крыму. Общая цена оффлайн-точек составит 271 млн рублей .

“Если бы не коронавирус, я бы об этом и не подумал никогда”, - признался Лапин. Как сообщил бизнесмен, за время самоизоляции выручка розничных точек сократилась до нуля, а онлайн-продажи за этот период хотя и выросли на 30-40% по сравнению с прошлым годом, не позволили компенсировать все затраты. Предприниматель отметил, что обратился за кредитами в банки, но его заявки пока находятся на рассмотрении.