Допрыгался. “Розовый кролик” распродает все оффлайн-магазины из-за коронавируса
Владелец сети магазинов укрепления семьи “Розовый кролик” Максимилиан Лапин объявил о продаже всех 34 розничных магазинов "с переходом на франшизное управление". Об этом 20 мая сообщил “Фонтанке” сам предприниматель. Он намерен продать 29 магазинов в Петербурге, 10 в Москве и 6 в Крыму. Общая цена оффлайн-точек составит 271 млн рублей .
“Если бы не коронавирус, я бы об этом и не подумал никогда”, - признался Лапин. Как сообщил бизнесмен, за время самоизоляции выручка розничных точек сократилась до нуля, а онлайн-продажи за этот период хотя и выросли на 30-40% по сравнению с прошлым годом, не позволили компенсировать все затраты. Предприниматель отметил, что обратился за кредитами в банки, но его заявки пока находятся на рассмотрении.
По словам Максима Лапина, он уже обсуждает сделку с потенциальными инвесторами. Закрыть ее планирует в течение месяца-двух.
“Кто-то хочет пассивно вложить деньги и не париться. Говорят: “Макс, стань управляющим”. Это по сути будет как франшиза некая или совладение бизнесом, но я буду просто на проценте или на зарплате сидеть, - сообщил предприниматель. - Кто-то, наоборот, хочет активно принимать участие, развивать их. Это вопрос переговоров”. Покупатели получат магазины с определенным запасом товаров. По оценке владельца “Розового кролика”, имеющихся на складе запасов осталось “маловато”, но хватит примерно до осени.
При этом Лапин планирует сохранить за собой несколько проектов. Он намерен лично развивать гипермаркеты “Розовый кролик”, одноименные интернет-магазин, тренинг-центр, парк развлечений PINKRABBIT House, который совместит в себе музей, гипермаркет и бар.