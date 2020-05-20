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20.05.2020 17:10
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Кольскую сверхглубокую скважину, из которой слышатся голоса грешников, предложили открыть для туристов

Власти Мурманской области задумались о привлечении туристов после окончания пандемии коронавируса. Они решили заманивать их таинственной скважиной и финскими шутками о голосах из ада.

Как сообщает 20 мая «Интерфакс» со ссылкой на замгубернатора региона Ольгу Кузнецову, совместно с Ростуризмом рассматривается возможность передачи в федеральную собственность и расконсервации для посещения Кольской сверхглубокой скважины.

До закрытия её для посещения в область регулярно приезжали туристы, чтобы посмотреть на экспериментальный объект. Также рядом со скважиной раньше часто снимали фильмы.

«Еще она интересует уфологов с тех пор, как одна из финских газет в 1980-х 1 апреля сообщила, что при ее бурении ученые достигли ада и с тех пор оттуда слышны крики грешников. Перевод статьи периодически всплывает в интернете», — заявила Кузнецова.

Кольская сверхглубокая попала в 1991 году в Книгу рекордов Гиннесса как самая глубокая в мире буровая скважина. Она находится в десяти километрах от города Заполярный. Ее в исследовательских целях в мае 1970 года начала бурить Кольская комплексная геолого-разведывательная экспедиция глубокого бурения Мингеологии СССР. В сентябре 1981 года в нее на рекордную глубину 8 770 м спустили и зацементировали обсадную колонну диаметром 245 мм. До ее спуска открытый ствол скважины достигал рекордной протяженности в 10 километров. К началу 1991 года забой достиг отметки 12 261 м. Скважина впервые в мире вскрыла непрерывный разрез двух древнейших комплексов во временном интервале от 3 до 1,6 млрд лет: осадочно-вулканогенный комплекс протерозоя и гранито-гнейсовый комплекс архея. С 1992 года экспериментальное бурение было прекращено, а в 2008 году СГ-3 законсервировали.

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Комментарии (7)

Агроном аэродрома
Опомнились... Там уже всё черметчиками растащено давно...
DmitrySpb79
Имхо не взлетит - идея может и хорошая, только добираться туда нечем, в итоге будет дешевле в Париж съездить. Да и что собственно там смотреть-то, сама скважина неширокая, под землю не спустишься.
krasnonosov
Рай россиянам голос из бункера уже пообещал.
А туда будут водить и показывать россиянам, куда они попадут, если не проголосуют за обнуление сказочного.
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