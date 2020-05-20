Кольскую сверхглубокую скважину, из которой слышатся голоса грешников, предложили открыть для туристов

Власти Мурманской области задумались о привлечении туристов после окончания пандемии коронавируса. Они решили заманивать их таинственной скважиной и финскими шутками о голосах из ада.



Как сообщает 20 мая «Интерфакс» со ссылкой на замгубернатора региона Ольгу Кузнецову, совместно с Ростуризмом рассматривается возможность передачи в федеральную собственность и расконсервации для посещения Кольской сверхглубокой скважины.



До закрытия её для посещения в область регулярно приезжали туристы, чтобы посмотреть на экспериментальный объект. Также рядом со скважиной раньше часто снимали фильмы.

