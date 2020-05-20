Теневых банкиров Петербурга обыскали и признали преступным сообществом. Всем вменяют «белый забор»

Экономическая полиция провела серию обысков по первому возбужденному делу о преступном сообществе на рынке незаконной банковской деятельности. Шестеро задержаны. «Фонтанка» узнала, что обнальщиков подозревают в удивительно низком проценте за услуги. Есть и версия, отчего половина подозреваемых быстро созналась.

По информации «Фонтанки», в ночь на 20 мая Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержало шестерых предпринимателей по уголовному делу, возбужденному 14 апреля этого года по статье 210 УК — «Организация преступного сообщества или участие в нем». До этого оперативники отдела по оргпреступности Управления экономической безопасности полицейского главка провели 15 обысков и доставили в кабинеты 12 коммерсантов. (Заметим: этот отдел создан после смены руководства управления, о чем детально сообщала «Фонтанка».)



Фото: Евгений Павленко/Коммерсантъ

Помимо статьи 210 УК, фигурантам вменяют статью 172 УК — «Незаконная банковская деятельность», то есть обнал, и статью 193 УК — «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ» — так называемый «выгон».

По данным «Фонтанки», изначально уголовное дело было возбуждено летом 2019 года и только по незаконной банковской деятельности, а первая волна «реализаций» прошла в сентябре. Тогда под домашний арест и подписки о невыезде отправились семь бизнесменов, в том числе достаточно известные специалисты в этом неформальном мире — Дмитрий Кузнецов, Сергей Цой, Андрей Куликов.

«Фонтанке» известно, что в материалах дела, как, впрочем, и во всех подобных, указан процент за обналичивание, однако здесь он вычислен в размере 3 % . Последнее на период 2019–2020 годов минимум удивительно, а максимум нереально, так как современный процент за услугу бизнесу начинается от 12 % (о взаимосвязи рисков и подледных цен «Фонтанка» также писала в статье про панику). Но, как выяснил журналист нашего издания, речь о иной схеме.



То есть не о лобовом обнале, а об искусственном раздувании затрат предприятия, чтобы резко занизить прибыль, с которой необходимо платить налоги. Читай — виртуальное создание затрат на придуманные юридические, консалтинговые услуги, перевозки, например. В этом востребованном российскими предпринимателями жанре такой метод называется «белый забор».

По версии следствия, в конкретной истории, которая и превратилась в преступное сообщество, что является прецедентом для нового руководства ГУ МВД, алгоритм упрощенно выглядит так: фигуранты берутся поставлять из-за рубежа нужный товар, но по ценам намного выше рыночных, потом его привозят, увеличивая стоимость услуг транзита, что приводит к завышению затрат и занижению прибыли клиента. В реальности же покупателю все же незаметно для налоговой возвращается дельта, с которой и берется три процента.

Опрошенные нами защитники задержанных придерживаются другой точки зрения. Так, двое адвокатов буквально одинаково полагают, что следствие соединило вместе две истории — «обнал» и «выгон», хотя надо выбирать одно из двух. «Именно поэтому в материалах дела и нет конкретной суммы обналичивания. Одни и те же суммы и там, и там», — утверждает наш собеседник. «Что касается преступного сообщества, то это искусственная надстройка, созданная для запугивания тяжкими перспективами, с целью получения скорых признательных или интересных следствию показаний», — считает другой юрист. (На вопрос, отчего адвокаты не согласны на авторизованные комментарии, автору ответили, что «пока они не хотят ссориться с оппонентами в погонах».)



Последнее мнение отчасти подкрепляется знаниями журналиста «Фонтанки». Оперативникам, непосредственно работавшим 20 мая с доставленными, был задан предельно понятный вектор: если бизнесмены готовы давать показания на организаторов схемы, то они остаются свидетелями или, в крайнем случае, их мера не будет связана с изоляцией.

Судя по итогу, такой подход обеспечил своего рода процессуальную победу, хотя счет ничейный. Так, из дюжины шесть отправились домой, а шесть — в камеру предварительного заключения.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

